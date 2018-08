Бейзбол Белтре удари трети пълен цикъл в МЛБ (видео) 04 август 2015 | 08:30 0 0 0 0 0



В 1-вия ининг Белтре удари троен хит с 2 RBI, с който изведе "рейнджърите" напред в резултата с 3:2. Във 2-рия доминиканецът добави дабъл, а в 3-тия и сингъл, преди в 5-ия да изстреля соло хоумрън за 12:7 и да попълни своя комплект от хитове срещу общо трима питчери на "астронавтите".







Любопитното е, че всички цикли на 36-годишния Белтре са се случили именно на стадиона на Рейнджърс в Арлингтън – два пъти като играч на домакините (другият случай е на 24 август 2012 г. срещу Минесота Туинс) и веднъж с униформата на Сиатъл Маринърс на 1 септември 2008 г.



Последният играч от Висшата лига с три батерски цикъла в кариерата е Бейб Хърман, който постига два през 1931 г. и още един през 1933 г. По данни от официалното статистическо бюро на Мейджър лийг единствените други двама с такова постижение са Джон Райли (два пъти през 1883 и веднъж през 1890) и Боб Мойзъл (1921, 1922, 1928).







Питчерът на Тексас Колби Люис (W 12-4) трябваше да се потруди здраво в 6 ининга за своята четвърта поредна победа. Стартерът даде 7 точки от 10 хита, три от които хоумръни, и победи Хюстън за 8-и път от 9 решения, като досега този противник му бе отбелязал едва 17 точки в 75 ининга и 1/3.



Най-младият стартиращ питчер в МЛБ в момента – 21-годишният Ланс Маккълърс (L 5-4), пък позволи 7 хита и 6 точки, записвайки само 1 аут за Астрос. Джейсън Кастро удари голям шлем за гостите, които произведоха още два хоумръна нощес – соло на Луис Валбуена и двоен на Карлос Кореа.











Тексас Рейнджърс - Хюстън Астрос 12:9



ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 3 АВГУСТ:



Американска лига



Торонто Блу Джейс - Минесота Туинс 5:1

Чикаго Уайт Сокс - Тампа Бей Рейс 4:5

Оукланд Атлетикс - Балтимор Ориолс 2:9

Лос Анджелис Ейнджълс - Кливланд Индиънс 5:4



Национална лига



Вашингтон Нешънълс - Аризона Дайъмъндбекс 4:6

Маями Марлинс - Ню Йорк Метс 1:12

Атланта Брейвс - Сан Франциско Джайънтс 9:8 (12 ининга)

Милуоки Бруърс - Сан Диего Падрес 5:13

Питсбърг Пайрътс - Чикаго Къбс отложен



Интерлига



Колорадо Рокис - Сиатъл Маринърс 7:8





