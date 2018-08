Европейски футбол Важна победа за Старокин и Динамо (Б) (видео) 04 август 2015 | 00:10 0 0 0 0 0



Снимка: prosport.ro Бившият футболист на Левски Локомотив (София) Орлин Старокин игра едно полувреме за Динамо (Букурещ) при победата с 2:1 над Поли Тимишоара в последна среща от 4-ия кръг на румънското първенство. Старокин получи и жълт картон. В състава на гостите като резерва се появи Георги Сърмов. Той влезе в 71-ата минута, но не успя да помогна на отбора си да се добере до равенството.Козмин Матей откри за Динамо от дузпа в 4-ата минута, но много скоро Роберт Елек изравни. Победата на "червените кучета" донесе Харлем-Еди Гнохере в самия край на първото полувреме.Динамо има 8 точки и заема трето място в калсирането. Със същия актив, но с по-добра голова разлика са Таргу Муреш на Мирослав Манолов и шампионът Стяуа.Снимка: prosport.ro Dinamo Bucuresti 2-1 ACS Poli Timisoara All... by tony-hoksa Dinamo Bucuresti 2-1 ACS Poli Timisoara All... by tony-hoksa

