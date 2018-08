Моторни спортове Теодор Кабакчиев стартира с победа в пролога на Six Days Crazy Job 2015 03 август 2015 | 14:40 0 0 0 0 0 Атрактивен пролог и победа на 17-годишния Теодор Кабакчиев (KTM) поставиха началото на 9-тото издание на Six Days Crazy Job. Вчера на затвореното трасе край с. Енина стартираха близо 70 състезатели от България и чужбина в класовете "Експерт", "Експерт-Тийм" (отборно класиране), "Стандарт", "Стандарт-ТИйм", "Жени", АТВ и "Сеньор 45+". Надпреварата се организира от мотоклуб "Crazy Job" (Стара Загора) и е единствена по рода си. Тя представлява шест дни тежко ендуро из живописните райони на Стара планина, като първите три важат и за класирането на BG-X Ендуро шампионата.



В клас "Експерт" Кабакчиев без изненада завъртя най-бързо четирите обиколки на пролога за 08:25.8 минути и пресече първи финалната линия. Втори, на 15.2 секунди от него, се нареди Димитър Цветков (KTM). На трето място се класира лидерът в BG-X Ендуро шампионата Искрен Генов (Gas gas) с 16.2 секунди пасив от Теодор Кабакчиев. Челната петица допълват Бенджамин Дизел (KTM) и Шейн Мос (KTM), следвани от Михаил Митов (KTM) и Норберт Бергер (Beta).



Междувременно стана ясно, че фаворитът Теодор Кабакчиев ще участва само в първите три дни на шестдневката, тъй като му предстои поредното международно състезание по екстрийм ендуро, този път в Румъния. Така на практика неговото класиране ще важи само за BG-X Ендуро шампионата, което дава шанс на другите родни представители да окупират челната тройка на Six Days Crazy Job.



В клас "Стандарт" първи стана Иван Димов (Husqvarna), следван от Мартин Тонев (KTM) и Мартин Енгелмайер (KTM). При АТВ-тата спечели Емил Комаровски (Yamaha), а втори и трети станаха съответно Красимир Колев (Honda) и Христо Колев (Suzuki).



Днес с първия ден на навигацията започва истинският екшън в Six Days Crazy Job. Предстои 6 часа изтощително ендуро с дистанция 100-150 км при "експертите" и 60-120 км за останалите класове, което ще изстиска до краен предел физическите възможности на състезателите.



