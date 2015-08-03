БГ Футбол Футбол или корида: 17-те брутални нарушения на Ашдод срещу ЦСКА (видео) 03 август 2015 | 11:59 0 0 0 11 120



Sportal.bg извади "само" 17 брутални нарушения на играчи от Ашдод, по-голямата част от които извършени напълно умишлено и с цел да контузят съперников състезател.



Това са само част от фауловете, като във видеото не сме публикували поне още толкова по-безобидни нарушения на гостите. Вчерашният "приятелски" мач между ЦСКА и Ашдод бе прекратен секунди преди неговия край, тъй като феновете на армейците нахлуха на терена, изнервени от изключително грубата игра на израелските футболисти.извади "само" 17 брутални нарушения на играчи от Ашдод, по-голямата част от които извършени напълно умишлено и с цел да контузят съперников състезател.Това са само част от фауловете, като във видеото не сме публикували поне още толкова по-безобидни нарушения на гостите.

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