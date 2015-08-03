Футбол или корида: 17-те брутални нарушения на Ашдод срещу ЦСКА (видео)

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Футболист на Черно море с гореща фотосесия край морето
Полузащитникът на Черно море Дани Кики е доста суетен. Дори, когато е само по бански той държи да изглежда безупречно и успява да го постигне. Зеленоокият футболист привлече вниманието край морето, където очевидно ...Виж още
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БГ Футбол
Вчерашният "приятелски" мач между ЦСКА и Ашдод бе прекратен секунди преди неговия край, тъй като феновете на армейците нахлуха на терена, изнервени от изключително грубата игра на израелските футболисти.
Sportal.bg извади "само" 17 брутални нарушения на играчи от Ашдод, по-голямата част от които извършени напълно умишлено и с цел да контузят съперников състезател.
Това са само част от фауловете, като във видеото не сме публикували поне още толкова по-безобидни нарушения на гостите.
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(Гост) 121
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погледни във гугъл какво ново заведение се отвори - КофДоналдс! очакваме те! Рейтинг: 0 0
(Гост) 120
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Рейтинг: 0 0
(Гост) 119
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Тия искаха да контузят някой,това бяха български юноши,не юноши на Хитлер!Трябваше и бой да ядат чифутите мръсни... Рейтинг: 1 1
(Гост) 118
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ИСТИСНКИ БЪЛГАРИ....СПАСЯВАЙТЕ СЕ ДОКАТО МОЖЕТЕ!!!!След време когато в тая държава останат само резани к.у.р.в.и. и мангалска паплач,ставаща само за сапун...или ще се стигне до гражданска война или останалите ще бъдем поробени...;( Но ние сме си виновни...заради всичките цигани и резани фесове,сме на това дередже...заради сганта в парламента и тяхните "бодигарди" - паляцайчитата...,сме на това дередже!!!! ОСЪЗНАЙ СЕ БЪЛГАРИНО !!!! ГРАБЯТ НИ С ВСЯКА МИНУТА....УБИВАТ НИ С ВСЯКА СЕКУНДА...ОСЪЗНАЙ СЕ И СЕ ВЗЕМИ В РЪЦЕ!!!! НЕКА ВЪРНЕМ НАШАТА РОДИНА В НАШИ РЪЦЕ!!!!!!!! ВСИЧКИ МАСОВО ДА ОТИВАТ НА ПРОТЕСТ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ/ОКТОМВРИ И АКО НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ НЕЩАТА (А ТЕ НЯМА),ДА НАПРАВИМ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА И ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ !!!!!!! РАЗПРОСТРАНЕТЕ ПОСЛАНИЕТО МИ,НА КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ МЕСТА!!! БЛАГОДАРЯ !!!! БЪЛГАРИЯ НА 3 МОРЕТА !!!! ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО !!! **** Рейтинг: 0 1
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(Гост) 117
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Свиснка сган Рейтинг: 0 3
(Гост) 116
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ebal sam vi maikata baletiska mrasni pomiari narkomani da go turam na maikite vi pedali mrasni smart za csekarite Рейтинг: 1 2
(Гост) 115
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Интересно как дават 17 груби нарушения срещу ЦСКА. 14-15 от които са си нормални нарушения.А никой не показва нарушенията на ЦСКА.Който е гледал мача знае, че и двата отбора играха грубо.Но розовите очила няма кой да свали, дори и журналистите... Рейтинг: 7 14
(Гост)
Розов ти е гъза, говедо ! Рейтинг: 5 3
(Гост) 114
отговор
samo Cska i Minyor Рейтинг: 2 2
(Гост) 113
отговор
Чифутска'смрад!!!!!! Рейтинг: 2 1
(Гост) 112
отговор
Аз съм евтина курва!!! Може да ме разчекнете за 5лв!!! ПРОМОЦИЯ!!! Рейтинг: 2 1
(Гост) 111
отговор
ако не се позволяваше на получилите червен картон да бъдат заменяни от нови грубяни , израелчетата щяха да играят с 8 човека и щеше да бъде друг мача ... но се чувстваха безнаказани и от там дойде проблема Рейтинг: 7 2
(Гост) 110
отговор
Ей педерастал, не защитавайте нещастната червена сган Рейтинг: 2 10
(Гост)
Ей, ЛУД по лекичко да не полудея аз ! Рейтинг: 4 3
(Гост) 109
отговор
че те повечето са си като симулации...във В групата ще е още по-зле. очертават се дълги година във В група... Рейтинг: 4 3
(Гост) 108
отговор
Плаковци! Рейтинг: 3 2
(Гост) 107
отговор
Малиии, къв бой ви чака свини изоглавени! Да ходите по селата в стадо, ей, че я сте се разделили, я сте липсале! Рейтинг: 3 3