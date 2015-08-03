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ЦСКА CSKA

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създаване: 1948г.
стадион: Армията
президент: Ивайло Манджуков
треньор: Христо Янев
web: ЦСКА

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Футбол или корида: 17-те брутални нарушения на Ашдод срещу ЦСКА (видео)

03 август 2015 | 11:59
Футбол или корида: 17-те брутални нарушения на Ашдод срещу ЦСКА (видео)
Вчерашният "приятелски" мач между ЦСКА и Ашдод бе прекратен секунди преди неговия край, тъй като феновете на армейците нахлуха на терена, изнервени от изключително грубата игра на израелските футболисти.

Sportal.bg извади "само" 17 брутални нарушения на играчи от Ашдод, по-голямата част от които извършени напълно умишлено и с цел да контузят съперников състезател.

Това са само част от фауловете, като във видеото не сме публикували поне още толкова по-безобидни нарушения на гостите.

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Добави коментар ›› Коментари (121)

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alonsooooooooooo
(Гост) 121
отговор
04 август 2015 | 10:24

погледни във гугъл какво ново заведение се отвори - КофДоналдс! очакваме те! Рейтинг: 0 0


(Гост) 120
отговор
04 август 2015 | 02:32

Рейтинг: 0 0

василев
(Гост) 119
отговор
04 август 2015 | 02:22

Тия искаха да контузят някой,това бяха български юноши,не юноши на Хитлер!Трябваше и бой да ядат чифутите мръсни... Рейтинг: 1 1

Горд Тракиец
(Гост) 118
отговор
04 август 2015 | 02:19

ИСТИСНКИ БЪЛГАРИ....СПАСЯВАЙТЕ СЕ ДОКАТО МОЖЕТЕ!!!!След време когато в тая държава останат само резани к.у.р.в.и. и мангалска паплач,ставаща само за сапун...или ще се стигне до гражданска война или останалите ще бъдем поробени...;( Но ние сме си виновни...заради всичките цигани и резани фесове,сме на това дередже...заради сганта в парламента и тяхните "бодигарди" - паляцайчитата...,сме на това дередже!!!! ОСЪЗНАЙ СЕ БЪЛГАРИНО !!!! ГРАБЯТ НИ С ВСЯКА МИНУТА....УБИВАТ НИ С ВСЯКА СЕКУНДА...ОСЪЗНАЙ СЕ И СЕ ВЗЕМИ В РЪЦЕ!!!! НЕКА ВЪРНЕМ НАШАТА РОДИНА В НАШИ РЪЦЕ!!!!!!!! ВСИЧКИ МАСОВО ДА ОТИВАТ НА ПРОТЕСТ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ/ОКТОМВРИ И АКО НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ НЕЩАТА (А ТЕ НЯМА),ДА НАПРАВИМ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА И ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ !!!!!!! РАЗПРОСТРАНЕТЕ ПОСЛАНИЕТО МИ,НА КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ МЕСТА!!! БЛАГОДАРЯ !!!! БЪЛГАРИЯ НА 3 МОРЕТА !!!! ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО !!! **** Рейтинг: 0 1

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

ЗАКРИВАЙ
(Гост) 117
отговор
03 август 2015 | 23:47

Свиснка сган Рейтинг: 0 3

fen
(Гост) 116
отговор
03 август 2015 | 23:44

ebal sam vi maikata baletiska mrasni pomiari narkomani da go turam na maikite vi pedali mrasni smart za csekarite Рейтинг: 1 2

..
(Гост) 115
отговор
03 август 2015 | 21:31

Интересно как дават 17 груби нарушения срещу ЦСКА. 14-15 от които са си нормални нарушения.А никой не показва нарушенията на ЦСКА.Който е гледал мача знае, че и двата отбора играха грубо.Но розовите очила няма кой да свали, дори и журналистите... Рейтинг: 7 14

!!!
(Гост)
03 август 2015 | 22:11

Розов ти е гъза, говедо ! Рейтинг: 5 3

pernik
(Гост) 114
отговор
03 август 2015 | 21:25

samo Cska i Minyor Рейтинг: 2 2

mkoep
(Гост) 113
отговор
03 август 2015 | 21:07

Чифутска'смрад!!!!!! Рейтинг: 2 1

1914
(Гост) 112
отговор
03 август 2015 | 21:18

Аз съм евтина курва!!! Може да ме разчекнете за 5лв!!! ПРОМОЦИЯ!!! Рейтинг: 2 1

истината
(Гост) 111
отговор
03 август 2015 | 20:50

ако не се позволяваше на получилите червен картон да бъдат заменяни от нови грубяни , израелчетата щяха да играят с 8 човека и щеше да бъде друг мача ... но се чувстваха безнаказани и от там дойде проблема Рейтинг: 7 2

Луд
(Гост) 110
отговор
03 август 2015 | 20:44

Ей педерастал, не защитавайте нещастната червена сган Рейтинг: 2 10

~~
(Гост)
03 август 2015 | 22:15

Ей, ЛУД по лекичко да не полудея аз ! Рейтинг: 4 3

смях
(Гост) 109
отговор
03 август 2015 | 20:44

че те повечето са си като симулации...във В групата ще е още по-зле. очертават се дълги година във В група... Рейтинг: 4 3

Titi
(Гост) 108
отговор
03 август 2015 | 20:42

Плаковци! Рейтинг: 3 2

Елате повече
(Гост) 107
отговор
03 август 2015 | 18:36

Малиии, къв бой ви чака свини изоглавени! Да ходите по селата в стадо, ей, че я сте се разделили, я сте липсале! Рейтинг: 3 3 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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