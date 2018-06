Бейзбол Фрейзиър подари на Синсинати домашен шампион в хоумрън дербито (видео) 14 юли 2015 | 13:43 0 0 0 0 0



В новия формат на надпреварата всеки от осмината участници разполагаше с 5 мин. да удари колкото може повече хоумръни и можеше да заслужи бонус време – 1 мин., ако прати топката два пъти на поне 420 фута (128 м) от хоума, и още 30 сек., ако едната дължина е поне 475 фута (145 м).







В I кръг Фрейзиър елиминира двукратния победител Принс Филдър (Тексас Рейнджърс) с 14:13, а Пидърсън надделя над Мани Мачадо (Балтимор Ориолс) с 13:12. В другите две двойки Джош Доналдсън (Торонто Блу Джейс) отстрани Антъни Ризо (Чикаго Къбс) с 9:8, а Алберт Пухолс (Лос Анджелис Ейнджълс) се справи с Крис Брайънт (Чикаго Къбс) с 10:9.



След това на 1/2-финалите Фрейзиър се изправи срещу Доналдсън и излезе победител с 10:9, а Пидърсън преодоля Пухолс с 12:11. Драмата настъпи в последните секунди на финала, когато резултатът бе 14:14, а часовникът започна да отброява бонуса от 30 сек. на Фрейзиър. Той удари още първата хвърлена от брат му Чарли топка и я прати отвъд левия аутфилд, с което даде начало на тържествената заря.







"Просто трябваше да ударя топката, независимо къде е хвърлена. Имах недовършена работа от миналия сезон", сподели с усмивка Тод, който през 2014 г. загуби финала на дербито в Минеаполис срещу Йоенис Сеспедес.



29-годишният Фрейзиър стана едва вторият слъгър в историята, станал хоумрън шампион на домашния стадион на своя клуб. Другият е настоящият член на Залата на славата Райн Сандберг, който като втори бейзмен на Чикаго Къбс триумфира в батерското шоу на ст. "Ригли Фийлд" през 1990 г.







Същинското зрелище на ст. "Грейт Америкън" предстои тази вечер от 19 ч. източноамериканско време (2 ч. след полунощ у нас). Късно снощи бяха обявени стартиращите питчери в Мача на звездите – за Националната лига ще хвърля Зак Грайнке (Лос Анджелис Доджърс), а за Американската лига ще започне Далас Кайкъл (Хюстън Астрос).



