Лестър назначи Клаудио Раниери

Клаудио Раниери е новият мениджър на английския Лестър , съобщиха от клуба. 63-годишен италиански специалист подписа тригодишен договор. Той зае поста на мястото на Найджъл Пиърсън, който бе уволнен преди две седмици, въпреки че отборът запази мястото си във Висшата лига след серия от победи в края на миналия сезон. Раниери е бивш треньор на отбори като Челси, Валенсия, Ювентус, Интер и Монако, Атлетико Мадрид

