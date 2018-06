Бейзбол Канзас Сити едва би Торонто след изпържен аванс (видео) 13 юли 2015 | 11:21 0 0 0 1 0



В парещия следобед на ст. "Кауфман", в който термометрите достигнаха над 38 градуса по Целзий, двата тима комбинираха 27 хита и 7 грешки, които доведоха до 11 незаслужени точки от отбелязаните общо 21. Жегата се отрази особено негативно на двете защити, които на моменти бяха буквално изцедени.







"Горещината просто опече инфилда. Настилката стана наистина много твърда. И двата тима очевидно страдаха от това", коментира мениджърът на Канзас Сити Нед Йост.



Още в откриващата домакинска атака батерите на Роялс бяха подпомогнати от две грешки на филдерите от Канада и след като навъртяха и 6 хита, резултатът ненадейно стана 6:0. Кулминацията в началото бе троен хоумрън на Кендрис Моралес за 4:0 при 1 аут.







След като поеха още 1 точка в 5-ия, гостите се развихриха в отварянето на 6-ия ининг. Торонто прати дузина батери на хоума, те изработиха 6 хита и 1 база за боли и благодарение и на 2 грешки отбелязаха 8 пъти.



Канзас Сити мигновено си върна част от изпържения от слънцето аванс, като вкара 3 точки в затварянето на частта, но в следващите си две защити се пропука по веднъж и така 8-ият ининг бе преполовен при 10:10. Именно тогава на сцената излезе Орландо, който размаза още четвъртата топка на току-що влезлия риливър на Блу Джейс Бо Шулц (L 0-1) и при броене 2-1 я прати на трибуните зад левия аутфилд.







Така в победител се превърна питчерът на Роялс Уейд Дейвис (W 5-1), който бе на хълма в отварянето на 8-ия. Клоузърът Грег Холанд (S 19) пък подпечата успеха, въпреки че пусна база за боли при 1 аут в 9-ия.



Това бе последната среща и за двата тима преди 4-дневната пауза в първенството заради Мача на звездите. Шоуто на ст. "Грейт Америкън" в Синсинати започва тази вечер с хоумрън дербито и ще продължи утре с двубоя между "звездните" състави на Американската и Националната лига.











Канзас Сити Роялс - Торонто Блу Джейс 11:10



ст. "Кауфман"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ТОРОНТО

0

0

0

0

0

8

1

1

0

10

12

3

КАНЗАС СИТИ

6

0

0

0

1

3

0

1

Х

11

15

4

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 12 ЮЛИ:



Американска лига



Тампа Бей Рейс - Хюстън Астрос 4:3

Кливланд Индиънс - Оукланд Атлетикс 0:2

Бостън Ред Сокс - Ню Йорк Янкис 6:8

Минесота Туинс - Детройт Тайгърс 7:1

Сиатъл Маринърс - Лос Анджелис Ейнджълс 3:10



Национална лига



Ню Йорк Метс - Аризона Дайъмъндбекс 5:3

Маями Марлинс - Синсинати Редс 8:1

Сан Франциско Джайънтс - Филаделфия Филис 4:2

Колорадо Рокис - Атланта Брейвс 11:3

Лос Анджелис Доджърс - Милуоки Бруърс 4:3

Питсбърг Пайрътс - Сейнт Луис Кардиналс 6:5 (10 ининга)



Интерлига



Балтимор Ориолс - Вашингтон Нешънълс 2:3

Чикаго Къбс - Чикаго Уайт Сокс 3:1

Тексас Рейнджърс - Сан Диего Падрес 1:2





