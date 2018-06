Тенис Серина: Нямам какво да губя на US Open 12 юли 2015 | 14:52 0 0 0 3 3 Световната номер 1 Серина Уилямс завоюва вчера своята 21-ва титла от Големия шлем. Тя победи в два сета Гарбине Мугуруса (Испания) на финала на "Уимбълдън", а сега на дневен ред е Откритото първенство на САЩ. Там Уилямс ще се опита да стигне до календарен Голям шлем. Припомняме, че американката е действаща носителка на всички титли от "Голямата четворка" - US Open през 2014-а, както и Откритото първенство на Австралия, "Ролан Гарос", а вече и "Уимбълдън" през този сезон.



"След като направих Серина шлем, усещам, че мога да се целя и в календарния Голям шлем. Както винаги съм казвала, в схемата има още 127 човека, които не искат да ме видят да печеля. Нищо лично, просто всеки от тях иска титлата. Това ми дава самочувствие и ако имам добър жребий, мога да се справя, мога отново да победя. Ще дам всичко от себе си. Нямам какво да губя. Мисля, че първото ми място вече е сигурно. Голямата ми цел в края на годината винаги е била да съм номер 1", коментира 33-годишната тенисистка.



Серина Уилямс има в колекцията си шест титли от US Open. Тя е шампионка от изданието в Ню Йорк през последните три години.

