Серина твори история пред очите ни (видео и галерия)

С днешната си победа американката направи своя втори Серина шлем. През 2002 г. Уилямс спечели последователно "Ролан Гарос", "Уимбълдън", US Open, както и Откритото първенство на Австралия през 2003-а. Така тя бе действаща шампионка на всички мейджър надпревари. Такава е ситуацията и сега - Серина вече е носителка на купите от миналогодишния US Open, както и на тези от Australian Open, "Ролан Гарос" и "Уимбълдън" през този сезон.



Това бе 25-и финал за американката от "Голямата четворка" и тя е загубила само четири от тях. Със завоюването на 21-вата си титла от Шлема днес Серина става втората в "Оупън ерата" с най-много титли - само Щефи Граф има повече - 22. Тя държи и третото място в историята на тениса за всички времена - лидерка е Маргарет Корт с 24.



Уилямс стана и най-възрастната шампионка в издание от Шлема в "Оупън ерата". До този момент



От своя страна, Мугуруса бе на финал на турнир от Големия шлем за първи път в своята кариера. Тя пропусна шанса да стане първата испанка с мейджър титла от 1998 година насам, когато Аранча Санчес Викарио печели "Ролан Гарос", както и първата шампионка от Испания на "Уимбълдън" след Кончита Мартинес през 1994-а.



Финалният двубой премина през обрати и не липсваше интрига. Уилямс, която е лидерка в схемата на надпреварата, влезе по-трудно в срещата и загуби откриващото си подаване след три двойни грешки. 21-годишната Мугуруса се възползва и затвърди пробива с добър сервис-гейм за 2:0. В шестия гейм испанката бе притисната от именитата си опонентка и трябваше да отразява две възможности за пробив. Мугуруса се справи и запази преднината си - 4:2. Серина записа гейм на нула за 3:4, а след това получи две възможности за връщане на пробива. Испанката неутрализира първата със солиден сервис, но след това направи грешка от форхенд и загуби подаването си - 4:4. Походът на Уилямс не спря дотук - тя прибави нов гейм в сметката си за 5:4, след което осъществи така важния пробив за 6:4 за край на сета. Тази откриваща част на финала продължи 44 минути.



Двете състезателки бяха равностойни в началото на втория сет. В четвъртия гейм обаче Уилямс отново проби след великолепен ретур за 3:1, а след това спечели на нула началния си удар - 4:1. Атаката на американката продължи и тя буквално отвя испанската си съперничка с брейк на нула за 5:1. И когато всички помислиха, че мачът приключва, ситуацията на Централния корт в "Ол Инглънд Клъб" се промени. Поставената под номер 20 в основната схема Мугуруса заигра агресивно и доказа, че заслужава да е на финал. Младата испанка реализира пробив на нула 2:5, а след това съкрати пасива си, взимайки собственото си подаване за 3:5. При този резултат Серина получи нов шанс да сервира за титлата, но пак прояви колебание. Деветият гейм се оказа маратонски и премина през един пропуснат мачбол за американката, както и през четири пропилени брейкпойнта за Мугуруса. Опитната Уилямс се измъкна от напечените ситуации благодарение на бомбения си начален удар, но при петия си шанс испанката върна пробива - 4:5. Вместо да се възползва от подема в представянето си, дебютантката на мейджър финал се разколеба. Мугуруса изостана с 0:40 при свой сервис и така даде нови три мачбола на американката. Грешка на испанката от форхенд доведе до пробив на нула, а с това и до край на сблъсъка - 6:4.



Това бе четвърти двубой между двете тенисистки и трети успех за Серина. Единствената загуба на американката срещу 20-ата в света Мугуруса е на миналогодишния "Ролан Гарос" - 2:6, 2:6. Другите успехи на Серина пък са от Откритото първенство на Австралия през 2013-а (6:2, 6:0), както и от тазгодишното - 2:6, 6:3, 6:2.



Шампионката приключи мача с 12 аса и 8 двойни грешки, докато при Мугуруса тези показатели бяха съответно 3 и 2. По-малката от сестрите Уилямс остави в статистиката 29 печеливши удара - с 19 повече от тези на съперничката си. Серина обаче се отчете с 15 непредизвикани грешки срещу 9 за испанската представителка.



