Бейзбол ЛА Доджърс остава непробиваем зад Грайнке (видео) 10 юли 2015 | 11:00 0 0 0 1 0



31-годишният десничар позволи един-единствен хит и хвърли 8 страйкаута, увеличавайки личния си рекорд от последователни ининги без допусната точка на 35 и 2/3. За последен път противникът отбеляза срещу него на 13 юни, когато Джъстин Ъптън със соло хоумрън в 8-ия ининг донесе на Сан Диего Падрес домакинска победа с 2:1.







"Всичко вървеше чудесно. Контролът ми беше добър, постоянно успявах да водя в броенето – коментира Грайнке, който е сред вариантите за стартер на НЛ в Мача на звездите в Синсинати идния вторник. – Когато имаш аутове и нямаш рънери, можеш да си по-агресивен. А когато получиш и няколко точки, става перфектната комбинация. Пък и мисля, че зад мен в полето не е имало грешка от няколко месеца."



Нападението на Лос Анджелис отбеляза по 2 точки в 4-тия, 6-ия и 8-ия ининг. Първо Ясиел Пуиг прибра двама с двоен хит, после Адриан Гонсалес удари двоен хоумрън, а накрая и Пуиг стреля над оградата с рънер на база. "Много силно исках този хит. Не бях удрял хоумрън от месец – сподели кубинецът. – Но най-горд съм със Зак."







Панамецът Северино Гонсалес (L 3-3) започна на възвишението за Филаделфия и разреши 4 точки от 5 хита за 5 ининга и 2/3. След него мениджърът на гостите Пийт Маканин използва двама риливъри, но накрая дори временният треньор трябваше да признае очевидното: "Тази вечер принадлежеше изцяло на Грайнке. Беше дори по-впечатляващо от представлението предната вечер. Моите момчета се бориха, но срещу такъв питчер е много тежко."







Лос Анджелис Доджърс - Филаделфия Филис 6:0



ст. "Доджър"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ФИЛАДЕЛФИЯ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

ЛА ДОДЖЪРС

0

0

0

2

0

2

0

2

Х

6

7

0

В пети пореден свой старт питчерът Зак Грайнке не допусна точка и това доведе до втора поредна победа на нула за Лос Анджелис Доджърс в МЛБ. Ден след като асът Клейтън Кършоу изработи пълно дежурство за 5:0 срещу Филаделфия Филис, тази нощ Грайнке (W 8-2) затвори 8 "шътаут" ининга и поведе "мошениците" към успех с 6:0 в четвъртия и последен двубой срещу "филитата" от домакинската серия в Националната лига.31-годишният десничар позволи един-единствен хит и хвърли 8 страйкаута, увеличавайки личния си рекорд от последователни ининги без допусната точка на 35 и 2/3. За последен път противникът отбеляза срещу него на 13 юни, когато Джъстин Ъптън със соло хоумрън в 8-ия ининг донесе на Сан Диего Падрес домакинска победа с 2:1."Всичко вървеше чудесно. Контролът ми беше добър, постоянно успявах да водя в броенето – коментира Грайнке, който е сред вариантите за стартер на НЛ в Мача на звездите в Синсинати идния вторник. – Когато имаш аутове и нямаш рънери, можеш да си по-агресивен. А когато получиш и няколко точки, става перфектната комбинация. Пък и мисля, че зад мен в полето не е имало грешка от няколко месеца."Нападението на Лос Анджелис отбеляза по 2 точки в 4-тия, 6-ия и 8-ия ининг. Първо Ясиел Пуиг прибра двама с двоен хит, после Адриан Гонсалес удари двоен хоумрън, а накрая и Пуиг стреля над оградата с рънер на база. "Много силно исках този хит. Не бях удрял хоумрън от месец – сподели кубинецът. – Но най-горд съм със Зак."Панамецът Северино Гонсалес (L 3-3) започна на възвишението за Филаделфия и разреши 4 точки от 5 хита за 5 ининга и 2/3. След него мениджърът на гостите Пийт Маканин използва двама риливъри, но накрая дори временният треньор трябваше да признае очевидното: "Тази вечер принадлежеше изцяло на Грайнке. Беше дори по-впечатляващо от представлението предната вечер. Моите момчета се бориха, но срещу такъв питчер е много тежко."Лос Анджелис Доджърс - Филаделфия Филис

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 9 ЮЛИ:



Американска лига



Ню Йорк Янкис - Оукланд Атлетикс 6:2

Канзас Сити Роялс - Тампа Бей Рейс 8:3

Чикаго Уайт Сокс - Торонто Блу Джейс 2:0

Кливланд Индиънс - Хюстън Астрос 3:1

Минесота Туинс - Детройт Тайгърс 2:4

Сиатъл Маринърс - Лос Анджелис Ейнджълс 7:2



Национална лига



Питсбърг Пайрътс - Сейнт Луис Кардиналс 1:4

Маями Марлинс - Синсинати Редс 2:0

Колорадо Рокис - Атланта Брейвс 5:3





Ню Йорк Янкис - Оукланд АтлетиксКанзас Сити Роялс - Тампа Бей РейсЧикаго Уайт Сокс - Торонто Блу ДжейсКливланд Индиънс - Хюстън АстросМинесота Туинс - Детройт ТайгърсСиатъл Маринърс - Лос Анджелис ЕйнджълсПитсбърг Пайрътс - Сейнт Луис КардиналсМаями Марлинс - Синсинати РедсКолорадо Рокис - Атланта Брейвс Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 1 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 99

1