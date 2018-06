Медии KASABIAN включват кавъри на The Doors и Fatboy Slim за шоуто на SPIRIT of Burgas 09 юли 2015 | 21:11 0 0 0 1 3 Същинско шоу направиха Kasabian по време на фестивала Open'er, който се проведе преди няколко дни в Полша.



Британците бяха хедлайнер в последния фестивален ден и за пореден път показаха защо са наричани най-добра концертна банда в света. Те изпълниха хитовете от последния си албум 48:13, с който пристигат и в България на 8 август на SPIRIT of Burgas. Шоуто започна с култовото Bumblebee, а през цялото време вокалистът Том Мейгън разговаряше с публиката, като дори отвори и футболна тема, виждайки знаме на местния футболен отбор. "Хубаво е да видим Leicester City тук. Ние ще оцелеем, не се притеснявайте", каза той и продължи с кавъри на Fatboy Slim – Praise You, и на легендарните The Doors – People Are Strange.



С това обаче, шоуто, което Kasabian бяха подготвили за феновете, не свърши. Фестивалът бе закрит със сет на британското електронно дуо Disclosure, включващ хитовете от дебютния им албум Settle. По време на изпълнието им, Том Мейгън и колегите му се появиха, скачайки на сцената и радвайки се на музиката на колегите си, което буквално накара хората да пощуреят.



Нищо чудно британците да са подготвили нещо подобно и за Бургас, тъй като веднага след тях на сцената излизат британските диджеи на The World of Drum and Bass – Calyx & TeeBee, Danny Byrd, The Prototypes, MAZTEK и DJ SS, който също е от Лестър и е близък приятел с Том Мейгън и компания.



SPIRIT of Burgas 2015 ще се проведе на 7 и 8 август на Централния плаж в Бургас. Билети за фестивала и пропуски за къмпинга може да закупите в мрежата на Eventim.bg в цялата страна - OMV, EasyPay, Пикадили, Техномаркет, Технополис, НА ТЪМНО, билетен център НДК. В продажба са още и билети за Golden Circle (само за 7-ми август) и VIP трибуни със седящи места. 0 0 0 1 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1293 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1