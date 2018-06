Шампионката по наливане и поднасяне на Stella Artois за България на крачка от световната титла

Победителката в Националния турнир по наливане и поднасяне на Stella Artois Добринка Тосева застана редом до най-добрите майстори в сервирането на белгийската бира в света. На 27 юни в Лондон се състояха финалите на 18-ото издание на Международния турнир по наливане и поднасяне на Stella Artois. Двадесет и един участници от цял свят се изправиха един срещу друг в изискани бирени дуели, за да докажат, че са способни перфектно да изпълнят специалния 9-стъпков ритуал за наливане и поднасяне на белгийското бижу.Българският шампионат по наливане и поднасяне на Stella Artois се проведе по-рано миналия месец в София. На 6 юни в столичното заведение Il Mondo претендентите за титлата National Draught Master се събраха, за да премерят сили и умения в изкуството за поднасяне на Stella Artois. Представителите на журито, сред които изпълнителният директор на „Каменица“ АД Марко Ниавро и националният шампион в турнира за 2012 година Енчо Георгиев, единодушно избраха пловдивчанката за най-достойна сред българските майстори в наливането и поднасянето на пиво да представлява страната ни на Финалите в Лондон.При представянето си на Острова Добринка оправда очакванията на всички, демонстрирайки изящество и финес в своето изпълнение и успя да ни представи достойно в директен сблъсък срещу белгийския състезател Ян Ванденплас. Двамата участници вложиха изключителна прецизност и концентрация и минимален брой точки не достигнаха на сънародничката ни, за да продължи нататък в класирането. Експертното жури обяви Ян Ванденплас за победител в дуела, след което той успя да надвие и останалите състезатели с отлично представяне и да се превърне в новия световен шампион по наливане и поднасяне на Stella Artois.Въпреки отпадането си, талантливата млада барманка е доволна от своето представяне. „Вярвам, че най-важното нещо при изпълнението на съвършеното наливане и поднасяне на Stella Artois, e влагането на лично отношение и собствен стил“, споделя Добринка, която в свободното си време се занимава с актьорско майсторство.Проведен за пръв път през 1997 година, турнирът Stella Artois World Draught Masters изпитва уменията и артистичността на “Les Créateurs De Beauté” (“Създателите на красота”) – достойните бармани по света, способни да изпълнят съвършено Вековния белгийски 9-стъпков ритуал и да доставят неповторимо удоволствие на ценителите на кехлибарената напитка. Целта на съревнованието е да популяризира древната традиция за наливане и сервиране на Stella Artois, която е част от историята на бранда още от самото му създаване през далечната 1366 година.Тазгодишното издание на Stella Artois World Draught Masters предшестваше провеждането на най-стария тенис турнир в света – Wimbledon. Тъй като Stella Artois е официалната бира на турнира за втора поредна година, вдъхновени от тениса, организаторите на шампионата по наливане и поднасяне, избраха претендентите за титлата World Draught Master да се изправят един срещу друг в дуели в духа на Wimbledon.Тайната на кехлибареното бижу Stella Artois се крие не само в приготвянето му, но и в поднасянето. „Бокалът на Stella Artois е изключително важен, защото благодарение на него вкусът на бирата остава такъв, какъвто е“, още разкрива Добринка. Белгийските бири традиционно се сервират в специални чаши, чиято форма допринася за отключването на ароматите на напитката. Бокалът, използван при прилагането на 9-стъпковия ритуал за наливане и поднасяне на Stella Artois, със своята специфична форма, столче и златния пръстен по ръба, перфектно допълва изживяването за ценителите на Stella Artois по целия свят.1. The Purification–изплакнете бокала Stella Artois под студена вода.2. The Sacrifice – с бързо движение отворете крана и оставете първите капки да изтекат извън бокала.3. The Liquid Alchemy– дръжте бокала под ъгъл 45 градуса, без да го допирате до крана.4. The Crown – снижете и наклонете леко бокала, за да регулирате естественото образуване на пяната.5. The Removal – с бързо движение затворете крана и отместете бокала.6. The Beheading– със специалния нож отрежете прелялата извън бокала пяна.7. The Judgment – премерете на око дебелината на образуваната пяна – идеалният размер е 3 сантиметра.8. The Cleansing – изплакнете и подсушете стените и столчето на бокала.9. The Bestowal– сервирайте върху подложка Stella Artois и с капкоуловител Stella Artois.