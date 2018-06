Тенис 10 интересни факта преди дамските полуфинали на "Уимбълдън" 09 юли 2015 | 11:32 0 0 0 1 2



Ето и 10 интересни факта преди полуфиналните двубои на Уимбълдън:



1. За Мугуруса това ще бъде първи полуфинал от Големия шлем. Преди класирането си за полуфиналите на тазгодишния "Уимбълдън", испанката бе постигнала най-добрите си резултати в турнирите от шлема на "Ролан Гарос", където през последните две години достигна до четвъртфиналите, отстъпвайки съответно на Шарапова през 2014-а и Шафаржова през 2015-а.



2. Радванска е редовна участничка в полуфиналната фаза на "Уимбълдън" в последно време. Полякинята достигна до последните четири на "All England Club" в три от последните четири издания на турнира. Тя бе финалистка през 2012-а, когато загуби от Серина Уилямс, както и полуфиналистка през 2013-а, когато бе спряна от Забине Лисицки. Единственият друг полуфинал на Радванска в турнирите от шлема дойде през 2014-а на Australian Open, като тогава отстъпи на Доминика Цибулкова.



3. Сезонът на трева бе по-успешен за Радванска от остатъка на 2015 година. Полякинята успя отново да намери най-добрата си играя по време на сезона на тревни кортове, спечелвайки общо 1195 точки за ранглистата благодарение на резултатите си в Нотингам (полуфинал), Ийстбърн (финал) и "Уимбълдън" (полуфинал). За сравнение, тя си осигури едва 926 точки за първите пет месеца на 2015-а година.



4. Радванска ще се завърне в Топ 10 след края на турнира. След като за първи път от 2011-а година насам полякинята загуби позицията си в челната десетка през май, сега тя отново ще се завърне в елита на женския тенис. След края на Уимбълдън тя ще се изкачи до около №6-№8 в зависимост от представянето си до края на турнира.



5. Мугуруса пък ще дебютира в Топ 15 на ранглистата. Благодарение на чудесното си представяне на Уимбълдън испанката ще подобри най-доброто си класиране, което до момента бе №19. Тя ще се изкачи до №14 при загуба от Радванска, а ако достигне до финала, със сигурност ще попадне в Топ 10, прогресирайки до №9 при поражение в спора за титлата или до №6 при евентуален триумф.



6. Шарапова ще се завърне под №2 както в световната, така и в годишната ранглиста на WTA. В момента рускинята се намира под №4 в световната ранглиста и под №3 в класацията "Пътят към Сингапур", но независимо от това какво ще се случи до края на турнира, в понеделник тя ще бъде №2 в двете ранглисти, изоставайки единствено от Серина Уилямс.



7. Серина Уилямс има невероятен баланс в полуфинални двубои от Големия шлем. До този момент американката е спечелила 20 от общо 24-те си финала от шлема, но балансът ѝ на полуфинали е дори още по-впечатляващ - 24 победи и едва 3 загуби. А кои тенисистки са успели да спрат световната №1 на крачка от финала? - Винъс Уилямс на Уимбълдън през 2000 г., Жюстин Енен на Ролан Гарос през 2003-а и Ким Клайстерс на US Open през 2009-а.



8. Шарапова също има положителен баланс в полуфинални срещи от Големия шлем. Съотношението на рускинята между победи и загуби в тази фаза определено не е впечатляващо като това на Серина, но все пак е положително - 10 успеха срещу 9 поражения.



9. Шарапова има седем победи срещу действащи №1 в ранглистата. Рускинята, която също е достигала до върха на световната ранглиста, има седем победи срещу тенисистки, намиращи се под №1 в класирането - по две срещу Линдзи Дейвънпорт и Виктория Азаренка, както и по една над Амели Моресмо, Жюстин Енен и Каролине Возняцки.



10. Но победа срещу Серина е съвсем друга история... Шарапова никога не е побеждавала Серина, когато американката е била начело на световната ранглиста, а освен това няма успех срещу нея в продължение на вече 10 години и половина. Рускинята вече се намира в серия от 16 поредни загуби срещу Серина, а последният ѝ успех датира от ноември 2004-а година, когато я надиграва на Шампионата на WTA.



Tenniskafe.com

