Бейзбол Текс и Си Си понесоха НЙ Янкис срещу Оукланд (видео) 09 юли 2015 | 10:55 0 0 0 0 0



Марк Тейшейра свърши почти всичко трудно и в защита, и в нападение. Първият бейзмен направи няколко шеметни отигравания с ръкавицата си във и около инфилда, а с бухалката произведе два соло хоумръна – за 2:2 в 4-тия ининг и за 4:2 в 6-ия. С общо 22 хоумръна през 2015 г. Текс излезе на 4-то място в АЛ след Алберт Пухолс (ЛА Ейнджълс) с 26 и Майк Траут (ЛА Ейнджълс) и Джей Ди Мартинес (Детройт) с по 24.







"Винаги е забавно да удряш хоумръни. А да го направиш два пъти срещу труден съперник е чудесно!", сподели Тейшейра.



Освен него оградата на ст. "Янки" прехвърлиха още двама – Стивън Дрю направи 5:2 за домакините в 8-ия, а Маркъс Симиън оформи крайния резултат с двоен изстрел в 9-ия. Въпреки допуснатите 2 точки клоузърът на "раираните" Андрю Милър (S 18) успя да запази победата и така подсигури успеха в сметката на стартера Си Си Сабатия (W 4-8).



Някогашният ас на Янкис и бивш носител на наградата "Сай Йънг" нямаше победа от три мача. Този път 34-годишният добре сложен левичар успя да ограничи противниковото нападение до 2 точки за 5 ининга и 1/3, след като даде 7 хита, но всички бяха в игрището. В последните си 5 мача Си Си бе дал 9 хоумръна.







На възвишението за "А"-тата започна Скот Казмир, но той бе изваден още след 3-тия ининг заради разтежение в трицепса на хвърлящата лява ръка. Смени го Евън Скрайбнър (L 2-2), който влезе при аванс от 2:1 за своя тим и за 2 ининга и 1/3 пое 3 точки от 4 хита, включително двата хоумръна на Тейшейра.



"Яд ме е – заяви Казмир. Исках да остана и да помогна на отбора. За съжаление това можеше само да усложни ситуацията."











Ню Йорк Янкис - Оукланд Атлетикс 5:4



ст. "Янки"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ОУКЛАНД

0

2

0

0

0

0

0

0

2

4

9

1

НЙ ЯНКИС

0

1

0

2

0

1

0

1

Х

5

9

1

Лидерът в Източната дивизия на Американската лига в МЛБ Ню Йорк Янкис продължава да трупа аванс по средата на сезона. Тази нощ "янките" сразиха гостуващия в Бронкс Оукланд Атлетикс с 5:4 и вече имат преднина от 2 мача и половина пред следващите ги в класирането Балтимор Ориолс и Торонто Блу Джейс, които допуснаха нови загуби.Марк Тейшейра свърши почти всичко трудно и в защита, и в нападение. Първият бейзмен направи няколко шеметни отигравания с ръкавицата си във и около инфилда, а с бухалката произведе два соло хоумръна – за 2:2 в 4-тия ининг и за 4:2 в 6-ия. С общо 22 хоумръна през 2015 г. Текс излезе на 4-то място в АЛ след Алберт Пухолс (ЛА Ейнджълс) с 26 и Майк Траут (ЛА Ейнджълс) и Джей Ди Мартинес (Детройт) с по 24."Винаги е забавно да удряш хоумръни. А да го направиш два пъти срещу труден съперник е чудесно!", сподели Тейшейра.Освен него оградата на ст. "Янки" прехвърлиха още двама – Стивън Дрю направи 5:2 за домакините в 8-ия, а Маркъс Симиън оформи крайния резултат с двоен изстрел в 9-ия. Въпреки допуснатите 2 точки клоузърът на "раираните" Андрю Милър (S 18) успя да запази победата и така подсигури успеха в сметката на стартера Си Си Сабатия (W 4-8).Някогашният ас на Янкис и бивш носител на наградата "Сай Йънг" нямаше победа от три мача. Този път 34-годишният добре сложен левичар успя да ограничи противниковото нападение до 2 точки за 5 ининга и 1/3, след като даде 7 хита, но всички бяха в игрището. В последните си 5 мача Си Си бе дал 9 хоумръна.На възвишението за "А"-тата започна Скот Казмир, но той бе изваден още след 3-тия ининг заради разтежение в трицепса на хвърлящата лява ръка. Смени го Евън Скрайбнър (L 2-2), който влезе при аванс от 2:1 за своя тим и за 2 ининга и 1/3 пое 3 точки от 4 хита, включително двата хоумръна на Тейшейра."Яд ме е – заяви Казмир. Исках да остана и да помогна на отбора. За съжаление това можеше само да усложни ситуацията."Ню Йорк Янкис - Оукланд Атлетикс

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 8 ЮЛИ:



Американска лига



Минесота Туинс - Балтимор Ориолс 5:3

Сиатъл Маринърс - Детройт Тайгърс 4:5

Кливланд Индиънс - Хюстън Астрос 4:2

Канзас Сити Роялс - Тампа Бей Рейс 9:7

Чикаго Уайт Сокс - Торонто Блу Джейс 7:6 (11 ининга)



Национална лига



Милуоки Бруърс - Атланта Брейвс 6:5

Сан Франциско Джайънтс - Ню Йорк Метс 1:4

Питсбърг Пайрътс - Сан Диего Падрес 5:2

Чикаго Къбс - Сейнт Луис Кардиналс 6:5

Лос Анджелис Доджърс - Филаделфия Филис 5:0

Вашингтон Нешънълс - Синсинати Редс отложен



Интерлига



Бостън Ред Сокс - Маями Марлинс 6:3

Тексас Рейнджърс - Аризона Дайъмъндбекс 4:7

Колорадо Рокис - Лос Анджелис Ейнджълс 2:3





Минесота Туинс - Балтимор ОриолсСиатъл Маринърс - Детройт ТайгърсКливланд Индиънс - Хюстън АстросКанзас Сити Роялс - Тампа Бей РейсЧикаго Уайт Сокс - Торонто Блу Джейс(11 ининга)Милуоки Бруърс - Атланта БрейвсСан Франциско Джайънтс - Ню Йорк МетсПитсбърг Пайрътс - Сан Диего ПадресЧикаго Къбс - Сейнт Луис КардиналсЛос Анджелис Доджърс - Филаделфия ФилисВашингтон Нешънълс - Синсинати РедсБостън Ред Сокс - Маями МарлинсТексас Рейнджърс - Аризона ДайъмъндбексКолорадо Рокис - Лос Анджелис Ейнджълс Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 146

1