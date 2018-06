Невероятно дрифт шоу с най-добрите пилоти предстои в София

Моторни спортове

В събота (11 юли) от 20:30 часа на външния паркинг на The Mall на Цариградско шосе в София ще се състои уникално дрифт шоу, на което ще участват 9-имата най-добри български дрифтъри, като всеки от тях е завършвал в Топ 3 на български или европейски шампионат. The Mall Drift Night 2 се провежда за втори път като началото беше през 2011 година и предизвика небивал интерес.



„ Очакваме да стане едно страхотно шоу и публиката да се забавлява. Организацията върви отлично и феновете ще видят най-добрите пилоти на едно място. Времето също ще е благоприятно за зрители и участници, така че , който дойде ще остане доволен от видяното” , сподели един от организаторите Искрен Иванов. Ето и подробности за участниците : Александър Язов - Матрицата - шампион в King of Europe Street Legal за 2013 и 2014г. и вицешампион на България за 2009, 2012 и 2013г. - BMW E30 с двигател 4.4 литра V8 с компресор и мощност 450 к.с. Владимир Николов - Мантата - шампион на България за 2009г. - Opel Manta с двигател 2 литра с турбо и мощност 350 к.с. Иван Демирев - трети в King of Europe Street Legal за 2013г. - BMW E30 с двигател 2.5 литра с турбо и антилаг система и мощност 650 к.с. Красимир Стефанов - DK Krasi - шампион на България за 2012г. - BMW E30 с двигател 3.2 литра и мощност 340 к.с. Павлин Пенев - Шампион на България за 2013 и 2014г. - BMW E30 с двигател 5 литра с мощност 420 к.с. Стефан Петров - The Teacher - Трети в българският шампионат за 2012г. - Nissan 200SX S13 с двигател 2.6 литра с турбо и мощност 450 к.с. Стефан Цанков - Арчи - Вицешампион на България за 2014г. - BMW E36 с двигател 2.8 литра с турбо и антилаг система и мощност 400 к.с. Тодор Дунев - шампион в King of Europe за 2010г. и трети в същия шампионат за 2009г. - на шоуто ще управлява автомобила на Владимир Николов Християн Ангелов - Вицешампион в King of Europe Street Legal за 2013г. и трети в българския дрифт шампионат за 2009г. - BMW E30 с двигател 3.6 литра и мощност 315 к.с. За публиката организаторите също са подготвили много изненади, които ще бъдат представени в съботната вечер пред The Mall.