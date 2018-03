Бейзбол Новобранец на Къбс сефтоса с хоумрън новата трибуна на "Ригли Фийлд" (видео) 12 май 2015 | 15:04 0 0 0 0 0



Това бе едва втори хоумрън на 23-годишния Брайънт в МЛБ и първи пред домашна публика. "Тук определено ми ръкопляскаха повече – установи третият бейзмен, който за първи път прехвърли оградата в събота при загубата с 4:12 на гости на Милуоки Бруърс на ст. "Милър Парк". – За мен беше много специален момент, щастлив съм."







Мощният удар на младока дойде преди първия аут в мача, а още при следващото хвърляне на стартера на "гражданите" Джейкъб Дегром (L 3-4) Антъни Ризо също удари хоумрън и така "мечетата" поведоха с 3:0 в 1-вия ининг.



В 4-тия гостите вкараха точка чрез единичен хит на Кевин Плавецки, но в затварянето на същия ининг домакините отвърнаха с RBI-сингъл на Адисън Ръсел за 4:1. Два соло хоумръна на Лукас Дуда и Уилмер Флорес в 6-ия свиха разликата до минимум, но все пак асът на Къбс Джон Лестър (W 3-2) удържа победата. А я запази клоузърът Ектор Рондон (S 7).







"Мисля, че Джон се справи добре. Виждам, че той подобрява формата си всеки следващ път", коментира мениджърът на Чикаго Джо Мадън по адрес на своя стартиращ питчер. Лестър затвори 6 ининга с 6 страйкаута, 5 хита, 4 бази за боли и 3 точки.







Чикаго Къбс - Ню Йорк Метс 4:3



ст. "Ригли Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

НЙ МЕТС

0

0

0

1

0

2

0

0

0

3

6

1

ЧИКАГО КЪБС

3

0

0

1

0

0

0

0

Х

4

6

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 11 МАЙ:



Американска лига



Балтимор Ориолс - Торонто Блу Джейс 5:2

Тампа Бей Рейс - Ню Йорк Янкис 5:11

Тексас Рейнджърс - Канзас Сити Роялс 8:2

Оукланд Атлетикс - Бостън Ред Сокс 4:5 (11 ининга)



Национална лига



Филаделфия Филис - Питсбърг Пайрътс 3:4

Синсинати Редс - Атланта Брейвс 1:2

Аризона Дайъмъндбекс - Вашингтон Нешънълс 1:11

Лос Анджелис Доджърс - Маями Марлинс 5:3



Интерлига



Милуоки Бруърс - Чикаго Уайт Сокс 10:7





