Европейски футбол Бразилец е първото ново попълнение в Челси 12 май 2015 | 09:10 0 0 0 5 8



По информация от родината на самбата, талантливият футболист ще струва около 4,5 милиона на Челси. Нейтън бе в английската столица през април за финални разговори с ръководството на лондончани, след което премина и задължителните медицински тестове.



Бразилецът няма да се чувства като чужденец в Челси, тъй като там са сънародниците му Вилиан, Рамирес, Филипе Луис, Диего Коща.







"Моята мечта стана реалност! Искам да благодаря на Господ, че винаги осветява моя път. Благодаря на моя баща, който винаги е вярвал в моя талант и бe истински воин, докато ми помагаше да постигна целите си. Благодаря на моето семейство, приятелите ми и всички, които ме подкрепят. Благодарен съм също така на клуба ми Атлетико (Паранензе), който бе част от това пътуване и където изкарах шест години от кариерата си. Благодаря за доверието, което Челси ми гласува. Аз ще дам най-доброто, на което съм способен, за да помогна на отбора да постигне целите си. Ние всички сме сини“, написа Нейтън на страницата си в "Инстаграм". 19-годишен бразилец стана първото ново попълнение в редиците на Челси . Атакуващият халф на Атлетико (Паранензе) Нейтън сам обяви трансфера в социалните мрежи, въпреки че клубовете все още да не са съобщили официално за сделката.По информация от родината на самбата, талантливият футболист ще струва около 4,5 милиона на Челси. Нейтън бе в английската столица през април за финални разговори с ръководството на лондончани, след което премина и задължителните медицински тестове.Бразилецът няма да се чувства като чужденец в Челси, тъй като там са сънародниците му Вилиан, Рамирес, Филипе Луис, Оскар "Моята мечта стана реалност! Искам да благодаря на Господ, че винаги осветява моя път. Благодаря на моя баща, който винаги е вярвал в моя талант и бe истински воин, докато ми помагаше да постигна целите си. Благодаря на моето семейство, приятелите ми и всички, които ме подкрепят. Благодарен съм също така на клуба ми Атлетико (Паранензе), който бе част от това пътуване и където изкарах шест години от кариерата си. Благодаря за доверието, което Челси ми гласува. Аз ще дам най-доброто, на което съм способен, за да помогна на отбора да постигне целите си. Ние всички сме сини“, написа Нейтън на страницата си в "Инстаграм". Cesc Fàbregas claps the Chelsea Football Club for singing about his magic hat...Posted by The SPORT Bible on Tuesday, May 12, 2015 Cesc Fàbregas claps the Chelsea Football Club for singing about his magic hat...Posted by The SPORT Bible on Tuesday, May 12, 2015

Още по темата

0 0 0 5 8 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 8447 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1