Голф Devin Open Golf Tournament отново в Пирин Голф & Кънтри Клуб 11 май 2015 | 12:31



Всички голф участници и техни придружители имаха възможност и да се насладят на продуктите на Devin и на най-новия продукт на Devin - минерална вода Water 2 go, която е създадена специално за всички клиенти с динамичен начин на живот - спорт, работа, на път, в движение. По време на приветствията към голф участниците Силвия Паликарева напомни на всички, че не трябва да остават дехидратирани, както по време на спорт, така и по време на ежедневните си задължения.







Въпреки прогнозата за дъжд и гръмотевични бури, голф участниците имаха възможност да се насладят на голф играта. Състезателите бяха разделени в отбори по двама, като спонсорът бе предвидил и специални награди в следните категории: Longest drive (най-дълъг първоначален удар) и Nearest to the pin (удар най-близо до дупката).



Купата на Devin Open Golf Tournament в петото си издание бе спечелена от отбора на Ilija Ostojcic и Igor Stoimenov с 59 нетни точки, следвани от отбора на Красимир Мартинов и Стоян Пандев с 52 нетни точки и на трето място се класира отборът на Борислав Крачанов и Тодор Тодоров с резултат 51 нетни точки.

Специалната награда Longest Drive бе спечелена от Warren Smith. Специалната награда Nearest to the pin бе спечелена от Илян Ралев.



