Бейзбол Питсбърг пръв сломи лидера на МЛБ в серия (видео) 11 май 2015 | 10:52 0 0 0 0 0



"Смятам, че тези две победи в серията са плод на чудесна и навременна отборна работа", заяви мениджърът на Питсбърг Клинт Хърдъл. Колегата му начело на Сейнт Луис Майк Матини пък прие загубата спокойно: "Всъщност можеше да спечелим всяка от последните две срещи. Наистина не си свършихме работата в серията, но по-важно е да гоним целите си мач за мач."







Разликата в снощния двубой бе осигурена с единичен хит на Кан Джун-Хо в 7-ия ининг. Корейският трети бейзмен вкара и още една точка за Пайрътс, откривайки резултата със соло хоумрън в 1-вия. Джорди Мърсър с инфилд сингъл в 4-тия и Грегъри Поланко със саможертвен флай в 6-ия също допринесоха за победата.



Стартерът на домакините Джеф Локи се размина с победата за един аут, понеже бе изваден от игра след 6 ининга и 2/3, в които даде 5 хита и 3 точки. За последния аут в 7-ия на хълма се качи Джаред Хюз (W 1-1) и именно той бе възнаграден с решението за статистиката.







Загубата пък пое риливърът на гостите Мич Харис (L 1-1), който бе на работа само в 7-ия ининг и разреши фаталния хит на Кан. В атака за Кардиналс се открои Колтън Уонг, изстрелял двоен хоумрън за 2:2 в 6-ия, а Джейсън Хейуорд изравни резултата при 3:3 с единичен хит в 7-ия.







Питсбърг Пайрътс - Сейнт Луис Кардиналс 4:3



ст. "PNC Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

СЕЙНТ ЛУИС

0

0

0

0

0

2

1

0

0

3

8

3

ПИТСБЪРГ

1

0

0

1

0

1

1

0

Х

4

9

0

Питсбърг Пайрътс стана първият отбор в МЛБ този сезон, който побеждава Сейнт Луис Кардиналс в серия. Късно снощи "пиратите" се наложиха с 4:3 у дома и затвориха с 2-1 успеха комплекта от Националната лига на ст. "PNC Парк". От началото на 2015 г. "чинките" имат общо едва 9 поражения в 31 мача и продължават да са с най-добър баланс сред всички 30 клуба в лигата."Смятам, че тези две победи в серията са плод на чудесна и навременна отборна работа", заяви мениджърът на Питсбърг Клинт Хърдъл. Колегата му начело на Сейнт Луис Майк Матини пък прие загубата спокойно: "Всъщност можеше да спечелим всяка от последните две срещи. Наистина не си свършихме работата в серията, но по-важно е да гоним целите си мач за мач."Разликата в снощния двубой бе осигурена с единичен хит на Кан Джун-Хо в 7-ия ининг. Корейският трети бейзмен вкара и още една точка за Пайрътс, откривайки резултата със соло хоумрън в 1-вия. Джорди Мърсър с инфилд сингъл в 4-тия и Грегъри Поланко със саможертвен флай в 6-ия също допринесоха за победата.Стартерът на домакините Джеф Локи се размина с победата за един аут, понеже бе изваден от игра след 6 ининга и 2/3, в които даде 5 хита и 3 точки. За последния аут в 7-ия на хълма се качи Джаред Хюз (W 1-1) и именно той бе възнаграден с решението за статистиката.Загубата пък пое риливърът на гостите Мич Харис (L 1-1), който бе на работа само в 7-ия ининг и разреши фаталния хит на Кан. В атака за Кардиналс се открои Колтън Уонг, изстрелял двоен хоумрън за 2:2 в 6-ия, а Джейсън Хейуорд изравни резултата при 3:3 с единичен хит в 7-ия.Питсбърг Пайрътс - Сейнт Луис Кардиналс

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 10 МАЙ:



Американска лига



Ню Йорк Янкис - Балтимор Ориолс 6:2

Торонто Блу Джейс - Бостън Ред Сокс 3:6

Кливланд Индиънс - Минесота Туинс 8:2

Тампа Бей Рейс - Тексас Рейнджърс 1:2

Лос Анджелис Ейнджълс - Хюстън Астрос 3:1

Сиатъл Маринърс - Оукланд Атлетикс 4:3

Детройт Тайгърс - Канзас Сити Роялс 1:2 (10 ининга)



Национална лига



Вашингтон Нешънълс - Атланта Брейвс 5:4

Филаделфия Филис - Ню Йорк Метс 4:7

Милуоки Бруърс - Чикаго Къбс 3:2 (11 ининга)

Сан Франциско Джайънтс - Маями Марлинс 3:2

Колорадо Рокис - Лос Анджелис Доджърс 5:9

Аризона Дайъмъндбекс - Сан Диего Падрес 2:1



Интерлига



Чикаго Уайт Сокс - Синсинати Редс 4:3





Ню Йорк Янкис - Балтимор ОриолсТоронто Блу Джейс - Бостън Ред СоксКливланд Индиънс - Минесота ТуинсТампа Бей Рейс - Тексас РейнджърсЛос Анджелис Ейнджълс - Хюстън АстросСиатъл Маринърс - Оукланд АтлетиксДетройт Тайгърс - Канзас Сити Роялс(10 ининга)Вашингтон Нешънълс - Атланта БрейвсФиладелфия Филис - Ню Йорк МетсМилуоки Бруърс - Чикаго Къбс(11 ининга)Сан Франциско Джайънтс - Маями МарлинсКолорадо Рокис - Лос Анджелис ДоджърсАризона Дайъмъндбекс - Сан Диего ПадресЧикаго Уайт Сокс - Синсинати Редс Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 96

1