А-Род задмина Уили Мейс с хоумрън №661 (видео)

Пред А-Род във вечната ранглиста останаха само рекордьорът Бари Бондс със 762 хоумръна и иконите Ханк Арън със 755 и Бейб Рут със 714. Родригес има маркетингово споразумение с Янкис да получава по $6 млн. бонус при изравняването на всяко от тези постижения.







Само че още миналата седмица, когато бе застигнат Мейс на кота 660, стана ясно, че клубът няма намерение да изплаща сумите заради опетнения имидж на своята звезда, изтърпял през миналия сезон едногодишно наказание за нарушаване на антидопинговите правила. Досега Алекс запазваше пълно мълчание по темата, а снощи подмина въпроса деликатно.



"Бих искал това остане в семейството на Янкис – отвърна Родригес, запитан дали смята да заведе дело срещу отбора. – Сега искам да се насладя на момента, сякаш ще е последният ми на игрището. Доскоро не вярвах, че отново ще мога да играя, камо ли че пак ще удрям хоумръни."







След 17-месечно отсъствие от терените от началото на сезона А-Род има 7 хоумръна в 29 мача на "янките". Ако продължава със същото темпо, до края на 2015 г. той ще има възможност да се приближи максимално до Бейб Рут и догодина евентуално ще може да атакува третото място в списъка на безсмъртните.



"Уили Мейс е човек, който не може да бъде задминат – заяви скромно Родригес. – Това, което той е бил на полето, това което е означавал за нашата култура по онова време... Уили Мейс е не само сред най-великите играчи, той е велика личност и страхотен пример за всички ни."







Освен хоумръна, който дойде в 3-тия ининг срещу стартера на "скорците" Крис Тилман (L 2-4), Родригес допринесе за снощния успех и със саможертвен флай в 1-вия. Другите 2 точки за Ню Йорк вкара Марк Тейшейра с единичен хит в 1-вия и с двоен 5-ия, а питчерът Нейтън Евалди (W 3-0) даде 3 точки от 6 хита за 5 ининга и 2/3. Соло хоумръни за Балтимор удариха Джими Паредес и Калеб Джоузеф, който добави и двоен хит с RBI.







ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 7 МАЙ:



Американска лига



Минесота Туинс - Оукланд Атлетикс 6:5

Канзас Сити Роялс - Кливланд Индиънс 7:4

Чикаго Уайт Сокс - Детройт Тайгърс 1:4

Тампа Бей Рейс - Тексас Рейнджърс 4:5

Лос Анджелис Ейнджълс - Хюстън Астрос 2:3



Национална лига



Милуоки Бруърс - Лос Анджелис Доджърс 4:14

Сейнт Луис Кардиналс - Чикаго Къбс 5:1

Питсбърг Пайрътс - Синсинати Редс 7:2

Аризона Дайъмъндбекс - Сан Диего Падрес 11:0

Сан Франциско Джайънтс - Маями Марлинс 2:7





1