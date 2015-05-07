Русия с "Дрийм тийм" на Европейски игри в Баку, дори и Сергей Тетюхин е в състава

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Волейбол
Националният отбор по волейбол на Русия за мъже ще разчита на "Дрийм тийм" за участието си на първите Европейски олимпийски игри, които ще се проведат от 12 до 28 юни в Баку (Азербайджан).
В тима на "Сборная", който ще бъде воден от Сергей Шляпников, място намери дори 39-годишният легендарен посрещач и олимпийски шампион от Лондон 2012 Сергей Тетюхин.
В тима са още много силните разпределители Игор Кобзар, Дмитрий Ковальов, Сергей Антипкин, Игор Колодинский и младия Павел Панков. Сред диагоналите личат имената на Константин Бакун, Певел Круглов, Николай Павлов, Максим Жигалов, Денис Земчьонок, Павел Мороз и Виктор Полетаев.
Сред посрещачите място намират и олимпийските шампиони Сергей Тетюхин, Юрий Бережко и Дмитрий Илиних, както и Сергей Савин, Александър Маркин и Алексей Родичев.
При центровете личат иманата на Артьом Смоляр, Александр Гуцалюк, Олег Сичьов и Алексей Остапенко.
На поста либеро могат да играят Роман Брагин, Алексей Обмочаев и Валентин Голубьов.
България е в Група В на турнира в Баку заедно с отборите на Белгия, Германия, Италия, Русия и Словакия.
Разширен състав на Русия за Европейските олимпийски игри в Баку:
Разпределители:
Дмитрий Ковальов - Губерния
Игор Кобзар - Зенит
Павел Панков - Динамо (Москва)
Игор Колодинский - Факел
Сергей Антипкин - Газпром-Югра
Диагонали:
Константин Бакун - Газпром-Югра
Павел Круглов - Динамо (Москва)
Николай Павлов - Губерния
Максим Жигалов - Белогорие
Денис Земчёнок - Локомотив
Павел Мороз - Локомотив
Виктор Полетаев - Зенит
Романас Шкулявичус - Грозни
Либеро:
Роман Брагин - Белогорие
Алексей Кабешов - Газпром-Югра
Алексей Обмочаев - Динамо (Москва)
Роман Мартrнюк - Факел
Валентин Голубцов - Локомотив
Артём Зеленков - Динамо (Краснодар)
Иля Петрушов - Локомотив-2
Централни блокировачи:
Александър Абросимов - Локомотив
Алексей Самойленко - Факел
Дмитрий Щербинин - Динамо (Москва)
Алексей Остапенко - Пиаченца
Игорь Филипов - Динамо (Москва)
Артьом Смоляр - Белогорие
Александър Гуцалюк - Зенит
Олег Сичьов - Губерния
Иван Демаков - Зенит
Иля Власов - Факел
Александър Кимеров - Динамо (Москва)
Иляс Куркаев - Локомотив
Денис Гетман - Губерния
Посрещачи:
Сергей Тетюхин - Белогорие
Юрий Бережко - Динамо (Москва)
Александър Маркин - Динамо (Москва)
Дмитрий Илиних - Белогорие
Егор Клюка - Факел
Алексей Родичев - Газпром-Югра
Сергей Никитин - Прикамие
Дмитрий Волков - Факел
Егор Феоктистов - Урал
Александър Гончаров - Грозни
Сергей Савин - Губерния
Антон Карпухов - Югра-Самотлор
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