Волейбол Русия с "Дрийм тийм" на Европейски игри в Баку, дори и Сергей Тетюхин е в състава 07 май 2015 | 18:50 0 0 0 1 0 Националният отбор по волейбол на Русия за мъже ще разчита на "Дрийм тийм" за участието си на първите Европейски олимпийски игри, които ще се проведат от 12 до 28 юни в Баку (Азербайджан).

В тима на "Сборная", който ще бъде воден от Сергей Шляпников, място намери дори 39-годишният легендарен посрещач и олимпийски шампион от Лондон 2012 Сергей Тетюхин.



В тима са още много силните разпределители Игор Кобзар, Дмитрий Ковальов, Сергей Антипкин, Игор Колодинский и младия Павел Панков. Сред диагоналите личат имената на Константин Бакун, Певел Круглов, Николай Павлов, Максим Жигалов, Денис Земчьонок, Павел Мороз и Виктор Полетаев.

Сред посрещачите място намират и олимпийските шампиони Сергей Тетюхин, Юрий Бережко и Дмитрий Илиних, както и Сергей Савин, Александър Маркин и Алексей Родичев.



При центровете личат иманата на Артьом Смоляр, Александр Гуцалюк, Олег Сичьов и Алексей Остапенко.



На поста либеро могат да играят Роман Брагин, Алексей Обмочаев и Валентин Голубьов.

България е в Група В на турнира в Баку заедно с отборите на Белгия, Германия, Италия, Русия и Словакия.



Разширен състав на Русия за Европейските олимпийски игри в Баку:



Разпределители:

Дмитрий Ковальов - Губерния

Игор Кобзар - Зенит

Павел Панков - Динамо (Москва)

Игор Колодинский - Факел

Сергей Антипкин - Газпром-Югра



Диагонали:

Константин Бакун - Газпром-Югра

Павел Круглов - Динамо (Москва)

Николай Павлов - Губерния

Максим Жигалов - Белогорие

Денис Земчёнок - Локомотив

Павел Мороз - Локомотив

Виктор Полетаев - Зенит

Романас Шкулявичус - Грозни



Либеро:

Роман Брагин - Белогорие

Алексей Кабешов - Газпром-Югра

Алексей Обмочаев - Динамо (Москва)

Роман Мартrнюк - Факел

Валентин Голубцов - Локомотив

Артём Зеленков - Динамо (Краснодар)

Иля Петрушов - Локомотив-2



Централни блокировачи:

Александър Абросимов - Локомотив

Алексей Самойленко - Факел

Дмитрий Щербинин - Динамо (Москва)

Алексей Остапенко - Пиаченца

Игорь Филипов - Динамо (Москва)

Артьом Смоляр - Белогорие

Александър Гуцалюк - Зенит

Олег Сичьов - Губерния

Иван Демаков - Зенит

Иля Власов - Факел

Александър Кимеров - Динамо (Москва)

Иляс Куркаев - Локомотив

Денис Гетман - Губерния



Посрещачи:

Сергей Тетюхин - Белогорие

Юрий Бережко - Динамо (Москва)

Александър Маркин - Динамо (Москва)

Дмитрий Илиних - Белогорие

Егор Клюка - Факел

Алексей Родичев - Газпром-Югра

Сергей Никитин - Прикамие

Дмитрий Волков - Факел

Егор Феоктистов - Урал

Александър Гончаров - Грозни

Сергей Савин - Губерния

Антон Карпухов - Югра-Самотлор



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