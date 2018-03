Бойни спортове Октагон-момичета щурмуват къщата на TUF, бойците ги посрещнаха с джакузита и целувки 07 май 2015 | 17:58 0 0 0 0 0 По време на петия епизод от риалити шоуто за бойци, съревноваващи се за договор с организацията UFC - The Ultimate Fighter: Brazil, нещата определено излязоха извън контрол. Причината за това разгорещяване на страстите бе визитата на няколко ринг момичета в имението, в което живеят състезателите до края на шоуто. Джакузитата, покера, барбекюто и коктейлите явно са въздействали на атмосферата и между участниците и момичетата започнаха да прехвърчат искри, а може би и нещо повече. Както се казва – “boys will be boys”… Изглежда, че и бившият шампион на UFC в полу-средната категория Джордж Сейнт Пиер, който е считан и за един от най-великите бойци за всички времена, също вижда неоспоримата ползата от такъв тип „тренировки“. Мислите ли, че е добра идея професионални бойци, борещи се за място в най-голямата организация по ММА да разпускат по подобен начин, или го смятате за разсейващо и ненужно?! 0 0 0 0 0 Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 3069

1