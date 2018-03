Покер Джони Лоудън води последните 15 на EPT Монте Карло Main Event 07 май 2015 | 11:02 0 0 0 0 0 От стартиралите вчера по време на Ден 4 на 2015 PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final €10,600 Main Event в края на деня по масите останаха 15 играчи, след двойна елиминация точно преди да бъде прекратена играта за деня. Ден 4 започна с елиминацията на китайския хай ролер играч Quan Zhou, който буквално постави турнира си на монета, която определи той да плати с чифт шестици на Pierre Neuville, който държеше асо и поп. Шестиците не издържаха и Zhou остана с много малко чипове, които бързо след това заминаха в посока Tom Hall. Малко по-късно се получи двойна елиминация след като трима играчи намериха чиповете си по средата на масата, а дилърът правеше ръката все по-интересна с всяка следваща обърната карта. Juan Martin Pastor имаше попове, Neuville чифт десетки, а завършилият на второ място в WSOP Main Event 2014 Felix Stephensen беше с асо и дама. На флоп Neuville взе преднина, но след това дилърът обърна две валета и в крайна сметка най-силната ръка префлоп успя да спечели. Team PokerStars Pro отбора остана само с един представител, след като Isaac Haxton, Jason Mercier и бразилецът Andre Akari приключиха с участието си в турнира. Първи напусна Issac Haxton na 30-то място последван от Jason Mercier на 28-мо, а Аndre Akkari отпадна веднага след като нашият Владислав Дончев приключи на 24-то място. Влади започна добре Ден 4 и успя да утрои чиповете си без да се налага да влиза all-in, но покачването на блайндовете си каза своето и след като загуби чипове в няколко по-малки пота останал с около 25 блайнда Влади реши да рискува с след като преди него имаше рейз и рирейз и се оказа изоставащ срещу англичанина Steven Chidwick, който държеше . Бордът не помогна с нищо на Влади и той отпадна на 24-то място с печалба от €34,400. Единствен Johnny Lodden остана в игра от Team PokerStars Pro и днес ще бъде интересно да следим играта му, защото той води по чипове и през последния сезон на EPT е все по-близо до финалната маса и победата, а освен това през 2013г има трето място тук в Монте Карло. Най-големият пот за деня Lodden спечели срещу Ole Schemion. Младият германец отвори с рейз от UTG и след това стреля три куршума при борд , а Lodden му плащаше през цялото време с . Чифтът му все пак се оказа достатъчно добър, след като Schemion показа с усмивка на лицето. Schemion изгуби доста чипове в тази ръка, но това не го сломи и той бързо си върна контрола върху играта на масата и успя да събере достатъчно чипове, с които да маневрира днес. Ден 5 започва днес в 13:00 часа, като планът е да се изиграят пет нива по 90 минути или да останат не по-малко от шест играчи - което се случи първо. Класиране по чипове преди старта на Ден 5 Място Име Чипове 1 Johnny Lodden 2,293,000 2 Markus Ross 1,815,000 3 Adrian Mateos 1,635,000 4 Koichi Nozaki 1,582,000 5 Hady El Asmar 1,530,000 6 Muhyedine Fares 1,280,000 7 Ole Schemion 1,178,000 8 Lyndon Basha 1,070,000 9 Dmitry Ivanov 994,000 10 Anton Astapau 896,000 11 Romain Paon 782,000 12 Christopher Frank 645,000 13 Jose Carlos Garcia 523,000 14 Juan Martin Pastor 450,000 15 Tom Hall 249,000 ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО - ТУК!!! Watch on PokerStars.tv Watch on PokerStars.tv

