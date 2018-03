Бейзбол Аризона би Колорадо два пъти за ден (видео) 07 май 2015 | 11:11 0 0 0 0 0



След като в две поредни вечери дъждът над Денвър отложи мачовете между Колорадо Рокис и Аризона Дайъмъндбекс от редовния сезон на МЛБ, се наложи снощи двата тима да изиграят дабълхедър, за да спасят поне частично тройната серия в Националната лига. Гостите от Финикс се възползваха максимално от открилата се възможност и спечелиха и двата мача вчера – с 13:7 следобед и с 5:1 по-късно вечерта.В първата среща на ст. "Куурс Фийлд" батерите на Аризона и Колорадо удариха общо 30 хита, включително 5 хоумръна. За "гърмящите змии" топката изкараха Марк Тръмбоу с човек на база и Арън Хил с двама рънери. За "скалистите" пък оградата прехвърлиха Джъстин Морно и Ник Хъндли със соло изстрели и Дрю Стъбс с двоен салют.Питчерът на гостите Джош Колментър (W 3-3) хвърли 5 страйкаута и излезе победител, въпреки че пусна 10 хита и 5 точки за 7 ининга. Опонентът му в началото на мача Тайлър Мацек (L 2-1) бе изваден от игра още в началото на 3-тия, след като за 2+ ининга на възвишението даде 6 бази за боли и пое 4 точки от 3 хита.Във втората среща на хълма за Дайъмъндбекс се качи дебютантът Роби Рей (W 1-0), който предния ден бе призован от филиала Рино Ейсес в дивизия ААА на Майнър лийг. Бившият играч на Детройт Тайгърс се справи великолепно с нападението на домакините и за 6 ининга разреши само 5 хита и 1 точка, изработвайки 5 страйкаута.Стартерът на Рокис Джордан Лайлс (L 2-3) пък остана в игра до края на 7-ия и загуби мача, след като допусна 9 хита и 4 точки. Пол Голдшмит батира 2 от 5 с хоумрън и 2 RBI за гостите, Дейвид Пералта също вкара 2 точки, а с 1 RBI за успеха допринесе Тъфи Госеуиш. Почетната точка за Колорадо влезе при двоен хит на Майкъл Маккенри.За Аризона това бе първи спечелен дабълхедър далеч от дома от почти 9 години. За последен път "кроталите" победиха един противник два пъти за ден като гости на 3 юни 2006 г., когато разчистиха Атланта Брейвс на ст. "Търнър Фийлд".Колорадо Рокис - Аризона Дайъмъндбекс Колорадо Рокис - Аризона Дайъмъндбекс 1:5



ст. "Куурс Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

АРИЗОНА

0

0

0

1

3

0

0

1

0

5

12

0

КОЛОРАДО

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

5

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 6 МАЙ:



Американска лига



Торонто Блу Джейс - Ню Йорк Янкис 5:1

Бостън Ред Сокс - Тампа Бей Рейс 3:5

Канзас Сити Роялс - Кливланд Индиънс 3:10

Чикаго Уайт Сокс - Детройт Тайгърс 7:6

Минесота Туинс - Оукланд Атлетикс 13:0

Хюстън Астрос - Тексас Рейнджърс 3:11

Лос Анджелис Ейнджълс - Сиатъл Маринърс 4:3



Национална лига



Вашингтон Нешънълс - Маями Марлинс 7:5

Сан Франциско Джайънтс - Сан Диего Падрес 1:9

Питсбърг Пайрътс - Синсинати Редс 0:3

Атланта Брейвс - Филаделфия Филис 7:5

Милуоки Бруърс - Лос Анджелис Доджърс 6:3

Сейнт Луис Кардиналс - Чикаго Къбс 5:6



Интерлига



Ню Йорк Метс - Балтимор Ориолс 5:1





