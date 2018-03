Голф Бивш шампион от US Open прекратява кариерата си 06 май 2015 | 15:19 0 0 0 0 0 Шампионът от Откритото първенство на САЩ през 2005 година Майкъл Кембъл обяви оттеглянето си от професионалния голф. Причината е, че иска да се концентрира по-сериозно върху треньорската дейност. В интервю в родната му Нова Зеландия 46-годишният голфър хвърли светлина върху решението си.



"Спечелването на US Open преди десет години бе нещо специално за мен, за родината ми и за голфа като цяло. Сбъднах една от мечтите си - да триумфирам в мейджър турнир. И усещането беше страхотно. Както всички знаят обаче от този момент нататък кариерата ми не е блестяща. Вижда се по резултатите. Ако се оттегля сега от активния спорт, ще го направя с достойнство заради постиженията си", обясни Кембъл.



През последните няколко сезона Майкъл Кембъл е преследван от различни травми, а освен това се разведе и със съпругата си. Всички тези фактори са го принудили да промени начина си на живот, започвайки от голфа. "Всичко, което се случи, ме накара да се замисля за кариерата си и реших да приключа със състезателната дейност. Ще се концентрирам върху други неща. Кариерата ми през всички тези 20 години бе чудесна. Няма да се откажа напълно от голфа, просто той остава на заден план. Ще посветя времето си на голф академиите на различни места по света. Искам да прекарам повече време и със синовете си - на 16 и 14 години са. Обичам да бъда с тях. Искам да ги гледам как играят тенис, голф. Това е тяхното време", заяви новозеландецът.



След първата си и единствена титла от Големия шлем Майкъл Кембъл е успявал да премине "кът"-а на US Open само веднъж.

