ЛА Ейнджълс възкръсна с хоумрън на дебютант (видео)

Така бе сложен край на поредицата от 4 загуби за тима от Анахайм, започнала с тройното разчистване в гостуването на шампиона Сан Франциско Джайънтс от петък до неделя и продължила с поражението в откриващия мач от серията срещу "моряците" на ст. "Ейнджъл" в понеделник.







Историята сочи, че Перес е първият дебютант с решителен хоумрън в Мейджър лийг след сънародника си Мигел Кабрера. На 20-годишна възраст през 2003-та бъдещият носител на Тройна корона, двукратен MVP и настояща звезда на Детройт Тайгърс донася победа на Флорида Марлинс с удар над оградата срещу Тампа Бей Девъл Рейс.



"Карлос очевидно е готов за предизвикателството – заключи мениджърът на ЛА Ейнджълс Майк Соша. – Изигра страхотен мач тази вечер. Смятам, че може да остане в лигата много дълго време."







"Старата пушка" Алберт Пухолс батира 2 от 3 с двоен хоумрън, а по една точка за успеха снощи вкараха Ерик Айбар и Джони Джавотела. Питчерът Хюстън Стрийт (W 1-0) получи победата, след като изработи суха защита в отварянето на 9-ия ининг.



Гостите от Сиатъл имаха аванс от 4:2 по средата на 8-ия, но в долната част на ининга риливърът Дани Фаркухар (BS 2) позволи 3 хита и 2 точки. След това в 9-ия пък Доминик Леоне (L 0-3) бе наказан още от първия батер, който излезе насреща му – Карлос Перес.







"Нямахме никакъв късмет – прецени мениджърът на Маринърс Лойд Макклендън. – Винаги, когато водиш в резултата в 8-ия ининг, очакваш да спечелиш. Но не винаги се получава."







ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 5 МАЙ:



Американска лига



Торонто Блу Джейс - Ню Йорк Янкис 3:6

Бостън Ред Сокс - Тампа Бей Рейс 2:0

Канзас Сити Роялс - Кливланд Индиънс 5:3

Чикаго Уайт Сокс - Детройт Тайгърс 5:2

Минесота Туинс - Оукланд Атлетикс 1:2

Хюстън Астрос - Тексас Рейнджърс 1:7



Национална лига



Питсбърг Пайрътс - Синсинати Редс 1:7

Вашингтон Нешънълс - Маями Марлинс 1:2

Атланта Брейвс - Филаделфия Филис 9:0

Милуоки Бруърс - Лос Анджелис Доджърс 2:8

Сейнт Луис Кардиналс - Чикаго Къбс 7:4

Сан Франциско Джайънтс - Сан Диего Падрес 6:0

Колорадо Рокис - Аризона Дайъмъндбекс отложен



Интерлига



Ню Йорк Метс - Балтимор Ориолс 3:2





Торонто Блу Джейс - Ню Йорк ЯнкисБостън Ред Сокс - Тампа Бей РейсКанзас Сити Роялс - Кливланд ИндиънсЧикаго Уайт Сокс - Детройт ТайгърсМинесота Туинс - Оукланд АтлетиксХюстън Астрос - Тексас РейнджърсПитсбърг Пайрътс - Синсинати РедсВашингтон Нешънълс - Маями МарлинсАтланта Брейвс - Филаделфия ФилисМилуоки Бруърс - Лос Анджелис ДоджърсСейнт Луис Кардиналс - Чикаго КъбсСан Франциско Джайънтс - Сан Диего ПадресКолорадо Рокис - Аризона ДайъмъндбексНю Йорк Метс - Балтимор Ориолс Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

