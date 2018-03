Европейски футбол Бербатов и Григор ще играят в благотворителен мач в Монако 05 май 2015 | 20:28 0 0 0 4 3



Нападателят на местния Монако Бербатов и тенисист номер 11 в света Димитров са в разширения състав на Отбора на звездите, чийто капитан е Принц Албер. Срещу тях ще излезе селекция от пилоти от Формула 1 с капитан



Традиционното 21-во издание на срещата ще се играе пет дни преди старта във Формула 1 за Голямата награда на Монако. Приходите от мача ще бъдат използвани за подпомагане на проекти в подкрепа на деца в неравностойно положение по света. Двете най-големи звезди на българския спорт Димитър Бербатов и Григор Димитров са поканени да участват в традиционния благотворителен футболен двубой между отборите на звездите и пилотите от Формула 1 в Монако на 19 май от 20.05 часа българско време.Нападателят на местния Монако Бербатов и тенисист номер 11 в света Димитров са в разширения състав на Отбора на звездите, чийто капитан е Принц Албер. Срещу тях ще излезе селекция от пилоти от Формула 1 с капитан Фернандо Алонсо.Традиционното 21-во издание на срещата ще се играе пет дни преди старта във Формула 1 за Голямата награда на Монако. Приходите от мача ще бъдат използвани за подпомагане на проекти в подкрепа на деца в неравностойно положение по света. All Goals - Monaco 4-1 Toulouse - 03-05-2015 by LiG2Fr All Goals - Monaco 4-1 Toulouse - 03-05-2015 by LiG2Fr

Още по темата

0 0 0 4 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3445 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1