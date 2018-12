Европейски футбол Вижте новите екипи на Ливърпул (видео) 10 април 2015 | 22:30 0 0 0 6 14



Дизайнът на фланелките е много интересен. На лицевата им страна има различни по големина квадрати. Те символизират мозайката, която се образува на легендарната трибуна "Коп" от шаловете и знамената на феновете.



Емблемата на "червените" отново е стилизирана само с птицата Ливърбърд и абревиетура Л.Ф.К., а логата на "New Balance" и спонсора на петкратните еврошампиони "Standard Chartered" са изписани в бяло.



