Авто Мания Хиляди конски сили в първото Ride'n'Roll изложение 10 април 2015 | 19:03 0 0 0 0 2 Първото по рода си изложение на американски автомобили Ride'n'Roll – American heritage in Bulgaria ще се проведе на Национален хиподрум Банкя. Събитието ще се състои на 30 май 2015 г. и се организира от Клуба на собствениците и феновете на американските автомобили в България. Сред автомобилите, които ще бъдат показани на еднодневното изложение, са легенди като Cadillac Eldorado, Chevrolet Corvette и Pontiac Trans Am, класически muscle cars като Ford Mustang и Chevrolet Camaro, хот род Ford T, офроуд модификации на Jeep Wrangler и Jeep Cherokee, както и други атрактивни автомобили като Dodge Coronet, Chevrolet Bel Air, Ford Thunderbird и Ford Grand Torino. По време на мероприятието за посетителите са предвидени и допълнителни атракции – кънтри и рок изпълнения на живо, възможност за преобразяване с ретро грим и облекла, забавления за най-малките гости и други. Партньори на първото издание на Ride'n'Roll – American heritage in Bulgaria са H.O.G. – официален клуб на собствениците на Harley Davidson, ресторант Saloon Tex-Mex, агенция In the middle, SweetMeUp Boutique и Garage Customs. Медийните партньори са Sportal.bg, списание BBC Top Gear България, списание Auto Bild България, Rockabilly.bg и списание Автокласика. 0 0 0 0 2 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1