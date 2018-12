Спорт и бизнес Факти за Adidas, които може да не знаете 10 април 2015 | 11:58 0 0 0 2 4



Ето най-интересното за компанията, подбрано от екипа ни:



1. Компанията е основана от Адолф Даслер през 1948 година. Въпреки че произхожда от името на основателя си, името на компанията е акроним - All Day I Dream about Sport (ADIDAS).



2. Войната между Adidas и Puma е една от най-известните корпоративни войни в света. Всеизвестно е, че и двете фирми тръгват от компанията на братя Даслер, създадена през 30-те години на миналия век. През 1948 г. обаче между Рудолф и Адолф настъпва разрив. Рудолф се отделя и основава Puma, а Адолф - Adidas. Всички източници твърдят, че скандалът между двамата разделил не само тях, но и целият Херцогенаурах - роденият им град. Работниците на двете компании демонстративно симпатизирали на различни отбори, пиели различна бира и седяли в различни кръчми.



