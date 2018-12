Бейзбол Детройт подобри най-дългата серия без допусната точка в АЛ (видео) 10 април 2015 | 09:37 0 0 0 0 0



Този път на възвишението бе привлеченият през зимата от Ню Йорк Янкис питчер Шейн Грийн (W 1-0), който направи забележителен дебют за новия си тим. 26-годишният десничар изработи 8 ининга с 4 хита и 5 страйкаута и не даде точка по своя вина, тъй като "близнаците" се разписаха почетно при грешка в аутфилда.



При един аут и рънер на първа в 7-ия Кенис Варгас удари двоен хит вляво от центъра и придвижи Джо Мауър до трета, откъдето той тутакси продължи към хоума заради нескопосано отиграване на левия филдер Йоенис Сеспедес.







Така атаката на Минесота постави клубен антирекорд за най-дълга суша в началото на сезона, задминавайки серията от 20 ялови ининга на предшественика си Вашингтон Сенатърс от 1940 г. Детройт пък подобри постижението на Чикаго Уайт Сокс от 22 "сухи" защити през 1947 г., което досега бе рекордът в АЛ за старт на шампионата. А абсолютният връх в МЛБ се държи от Сейнт Луис Кардиналс, който затваря без точка първите си 32 ининга през 1963 г. в НЛ.



Третото поредно поражение на Туинс за 2015-а пое Кайл Гибсън (L 0-1). Стартерът на гостите разреши 6 точки от 8 хита и 5 бази за боли за едва 3 ининга и 2/3 на работа. Джей Ди Мартинес удари 2 от 4 с двоен хоумрън и общо 3 RBI за Тайгърс, а по една точка за успеха вкараха Сеспедес, Виктор Мартинес и Алекс Авила.











Детройт Тайгърс - Минесота Туинс 7:1



ст. "Комерика Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

МИНЕСОТА

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

5

1

ДЕТРОЙТ

2

1

0

3

1

0

0

0

Х

7

10

1

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 9 АПРИЛ:



Американска лига



Канзас Сити Роялс - Чикаго Уайт Сокс 4:1

Хюстън Астрос - Кливланд Индиънс 1:5

Оукланд Атлетикс - Тексас Рейнджърс 1:10

Ню Йорк Янкис - Торонто Блу Джейс 3:6



Национална лига



Синсинати Редс - Питсбърг Пайрътс 2:3

Вашингтон Нешънълс - Ню Йорк Метс 3:6

Сан Диего Падрес - Сан Франциско Джайънтс 0:1 (12 ининга)



Интерлига



Филаделфия Филис - Бостън Ред Сокс 2:6





1