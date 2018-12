Покер Тройна корона за Бахар Муса 09 април 2015 | 12:20 0 0 0 1 0 За разлика от друг път, повечето интересни печалби и постижения се случиха през седмицата, която започна ударно за Бахар "bah23" Муса, който спечели първата си тройна корона в понеделник. Тройната корона се присъжда от PocketFives на всеки играч, който успее да спечели три турнира в три различни покер зали в рамките на седем дни. Е, на Бахар му беше нужен само два дни, за да го направи. Миналата неделя той стана първи в €100,000 Big Sunday турнира на iPoker мрежата за $17,971, след което на следващия ден записа победа в The Hot $75 на PokerStars за $11,837 и първо място в Monday Mayhem на Full Tilt Poker за $2,819. Тамън завърнали се от EPT Малта Димитър Башов и Владислав Дончев вече успяха да се класират и за последния за Сезон 11 фестивал на European Poker Tour, който започва на 28 април 2 Монте Карло. Димитър Башов спечели един от сателитите с вход €215, от който се сдоби с вход за турнира на стойност €10,600, а Владислав Дончев спечели МЕГА сателита в сряда и в добавка през уикенда спечели и място за French Poker Series турнира, който е част от програмата на EPT Монте Карло. С вход за турнир на живо се сдоби и Антоан "parodiq" Кацаров, който в момента играе заедно с Николай Цанев и компания на WPT National Montenegro. Антон взе 800 вход за Belgian Poker Challenge от сателит с вход $109 в PokerStars. Най-голямата печалба от уикенда беше на KingChocho, който миналата седмица стана трети в The Hotter $109 за $2,666. Този път турнирът беше The Hotter $33, а за второто място той взе близо $10,000. Другите големи печалби от изминалата седмица бяха на Фахредин "FeriBo" Мустафов, който чукна първото място в The Big $22 за $10,700 и на noob3r, който записа пето място в The Big $109 за $6,741. С победи още през изминалата седмица се разписаха също и Стоян Обрешков, който спечели $7,50 NLH Turbo турнир в PokerStars за $2,113; lazgeich, който удари първото място в съботния $55 6-Max PLO турнир за $3,126; Стоян Бояджиев, който стана първи в $109 турбо турнир в PokerStars за $3,266 и Кристиян Крушаров и Алекс Димитров, който записаха по една победа в 888 Poker. BetMaxValue беше на косъм да запише трета победа в рамките на една седмица в PL 5 Card Draw турнира, но остана на второ място в седмичния турнир с вход $82. Днес е последният ден, в който може да вземете безплатен €11 билет за участие в EPT Монте Карло сателит. От изигралите се вчера три сателита двама българи успяха да се класират на МЕГА сателита с вход €700. Повече инфо за това как се получава билет за този сателит има тук. PokerStars.bg Дата Име Турнир Buy-in Място Печалба 05.04.2015 IamMickeyBr NLH Turbo $7 1 $2,113 05.04.2015 BetMaxValue Daily PL 5 Card Draw $82 2 $517 05.04.2015 vladulaNlko French Poker Series Satellite $27 1 $1,100 05.04.2015 KingChocho The Hotter $33 2 $9,772 05.04.2015 zidix Progressive Super KO $82 6 $1,248 05.04.2015 parodiq Belgian Poker Challenge Satellite €109 1 €800 05.04.2015 AchoBogdanov The Hot $22 3 $2,073 04.04.2015 Bashov EPT Grand Final Satellite €215 1 €10,600 04.04.2015 37"11"Grant The Big $5 3 $2,517 04.04.2015 vallpezz NLH $12K GTD $11 1 $2,335 04.04.2015 BetMaxValue Daily PL 5 Card Draw $27 1 $478 04.04.2015 lazgeich Saturday PL Omaha 6 Max $55 1 $3,126 03.04.2015 StoyanB Weekly PL Omaha $82 5 $855 04.04.2015 kobmish Saturday Duel $11 2 $1,699 03.04.2015 BetMaxValue Daily PL 5 Card Draw $27 1 $530 03.04.2015 ?!lupi_AA The Hot $44 7 $1,606 03.04.2015 StoyanB NLH Turbo $109 1 $3,266 02.04.2015 vladulaNlko EPT Grand Final Satellite €700 1 €12,600 02.04.2015 vladulaNlko NLH Turbo Rebuy $11 5 $1,536 02.04.2015 AchoBogdanov The Hot $3 1 $1,249 02.04.2015 kiro.milanov The Hot $3 3 $1,109 01.04.2015 vladulaNlko NLH Turbo $11 3 $1,286 31.03.2015 FeriBo The Big $22 1 $10,700 31.03.2015 Bochko_91 The Hot $11 6 $1,528 31.03.2015 moriaka75 The Hot $11 7 $1,058 31.03.2015 marin06 The Hot $33 7 $1,197 31.03.2015 noob3r The Big $109 5 $6,741 31.03.2015 ogiart75 The Hot $4 4 $826 30.03.2015 bah23 The Hot $75 1 $11,837 30.03.2015 psykee86 The Big $8 6 $1,328 30.03.2015 psykee86 NLH 6 Max Hyper Turbo $27 2 $2,644 Full Tilt Poker Дата Име Турнир Buy-in Място Печалба 30.03.2015 bah22 Monday Mayhem $93 1 $2,819 Bet365 Poker Дата Име Турнир Buy-in Място Печалба 29.03.2015 bacardib €100,000 Big Sunday $24 1 $17,971 888 Poker Дата Име Турнир Buy-in Място Печалба 05.04. 2015 kkrushed $5,000 Guaranteed R&A $11 1 $2,000 02.04. 2015 bah23 The $8,000 Hurricane $109 4 $1,116 31.03. 2015 sirboboutd $30,000 Tuesday High-Rollers Challenge $109 5 $2,485 31.03. 2015 marinoff131 The $10,000 R&A Turbo $109 2 $1,690 30.03. 2015 alexdimitrov The $7,500 Thunder 2nd Chance - 6 max $55 2 $1,480 30.03. 2015 alexdimitrov The $5,000 Lightning - 6 Max $55 1 $1,928 30.03. 2015 noob3r1337 $10,000 Monday Twins Challenge Royal $22 2 $1,781

