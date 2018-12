Бейзбол Гонзо счупи рекорд с 3 хоумръна за ЛА Доджърс (видео) 09 април 2015 | 09:47 0 0 0 0 0



Освен това Гонзо добави единичен хит с RBI в 6-ия, с който завърши мача 4 от 4 с 4 RBI и вдигна коефициента си на батиране от началото на сезона на .769 (10 от 13) с общо 7 RBI и 7 отбелязани точки.







Според статистиката първият бейзмен е едва третият играч в клубната история на "мошениците" с поне един хоумрън в откриващите три мача за годината след Карл Фурило през 1955-а и Джими Уин през 1974-та. Последният представител на Доджърс с 3 хоумръна в един мач пък бе Хуан Урибе срещу Аризона Дайъмъндбекс на 9 септември 2013 г.



Брандън Маккарти (W 1-0) изработи 5+ ининга от възвишението за Ел Ей и записа победата на сметката си, след като хвърли 9 страйкаута и пое 4 точки от 9 хита и 1 база за боли. Сан Диего откри резултата с двоен хоумрън на Джъстин Ъптън още в 1-вия ининг, а в началото на 6-ия Уил Мидълбрукс удари соло хоумрън за 3:6, преди Янгервис Соларте да вкара още една точка с двоен хит.











Лос Анджелис Доджърс - Сан Диего Падрес 7:4



ст. "Доджър"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

САН ДИЕГО

2

0

0

0

0

2

0

0

0

4

11

2

ЛА ДОДЖЪРС

1

3

1

0

1

1

0

0

Х

7

11

0

Адриан Гонсалес удари 3 хоумръна за Лос Анджелис Доджърс при домакинската победа със 7:4 срещу Сан Диего Падрес и стана първият играч в историята на МЛБ с общо 5 хоумръна в първите 3 мача от сезона. След като изкара топката по веднъж в откриващите две срещи от серията с "отчетата", тази нощ 32-годишният мексиканец завъртя соло обиколки в първите си три заставания срещу стартера на гостите Андрю Кешнър (L 0-1) – в 1-вия, 3-тия и 5-ия ининг.Освен това Гонзо добави единичен хит с RBI в 6-ия, с който завърши мача 4 от 4 с 4 RBI и вдигна коефициента си на батиране от началото на сезона на .769 (10 от 13) с общо 7 RBI и 7 отбелязани точки.Според статистиката първият бейзмен е едва третият играч в клубната история на "мошениците" с поне един хоумрън в откриващите три мача за годината след Карл Фурило през 1955-а и Джими Уин през 1974-та. Последният представител на Доджърс с 3 хоумръна в един мач пък бе Хуан Урибе срещу Аризона Дайъмъндбекс на 9 септември 2013 г.Брандън Маккарти (W 1-0) изработи 5+ ининга от възвишението за Ел Ей и записа победата на сметката си, след като хвърли 9 страйкаута и пое 4 точки от 9 хита и 1 база за боли. Сан Диего откри резултата с двоен хоумрън на Джъстин Ъптън още в 1-вия ининг, а в началото на 6-ия Уил Мидълбрукс удари соло хоумрън за 3:6, преди Янгервис Соларте да вкара още една точка с двоен хит.Лос Анджелис Доджърс - Сан Диего Падрес

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 8 АПРИЛ:



Американска лига



Детройт Тайгърс - Минесота Туинс 11:0

Ню Йорк Янкис - Торонто Блу Джейс 4:3

Тампа Бей Рейс - Балтимор Ориолс 2:0

Канзас Сити Роялс - Чикаго Уайт Сокс 7:5

Хюстън Астрос - Кливланд Индиънс 0:2

Оукланд Атлетикс - Тексас Рейнджърс 10:0

Сиатъл Маринърс - Лос Анджелис Ейнджълс 3:5



Национална лига



Чикаго Къбс - Сейнт Луис Кардиналс 2:0

Вашингтон Нешънълс - Ню Йорк Метс 2:1

Синсинати Редс - Питсбърг Пайрътс 5:4 (11 ининга)

Маями Марлинс - Атланта Брейвс 0:2

Милуоки Бруърс - Колорадо Рокис 4:5 (10 ининга)

Аризона Дайъмъндбекс - Сан Франциско Джайънтс 2:5



Интерлига



Филаделфия Филис - Бостън Ред Сокс 4:2





Детройт Тайгърс - Минесота ТуинсНю Йорк Янкис - Торонто Блу ДжейсТампа Бей Рейс - Балтимор ОриолсКанзас Сити Роялс - Чикаго Уайт СоксХюстън Астрос - Кливланд ИндиънсОукланд Атлетикс - Тексас РейнджърсСиатъл Маринърс - Лос Анджелис ЕйнджълсЧикаго Къбс - Сейнт Луис КардиналсВашингтон Нешънълс - Ню Йорк МетсСинсинати Редс - Питсбърг Пайрътс(11 ининга)Маями Марлинс - Атланта БрейвсМилуоки Бруърс - Колорадо Рокис(10 ининга)Аризона Дайъмъндбекс - Сан Франциско ДжайънтсФиладелфия Филис - Бостън Ред Сокс Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes. Your browser does not support iframes.

Още по темата

0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 304

1