Фенове дариха 75 467 лева на ЦСКА - ето техните имена

ЦСКА събра 75 467 лева от дарителската кампания, която организира от 27 до 31 март. Това съобщи официалният сайт на червените, който публикува и имената на дарителите. Ето кои са те:

Тихомир Събков Найденов, Бисер Николов Пукалски, Пламен Ненков Павлов, Митко Петров Тонкин, Пламен Пъшев Василев, Георги Леков Димитров, Христо Михайлов Иванов, Стефан Борисов, Даскалов, Христо Николов Партенов, Владимир Валентинов Ветов, Йордан Андреев Стоянов, Румен Климентов Бояджиев, Георги Валентинов Ангелов, Николай Антонов Квецински, Цветан Тодоров Мицов, Димитър Динков Чалъков, Дойчин Йорданов Дойчев, Кристиян Пламенов Панайотов, Христо Иванов Христов, Стефан Николаев Стоянов, Данаил Добринов Димитров, Божидар Юриев Руженов, Даниел Георгиев Цонев, Владимир Спасов Ильов, Данаил Тодоров Данаилов, Стоян Георгиев Атанасов, Петър Русинов Петров, Васил Максимов Беровски, Валентин Борисов Бачев, Людмил Нисторов Пантев, Николай Веселинов Бошнаков, Ясен Василев Василев, Радостин Огнянов Бонев, Йордан Василев Йорданов, Борислав Стоилов Методиев, Елена Николаева Русева, Петър Венциславов Велчев, Христо Антонов Христов, Гергана Георгиева Ханджийска, Миглена Борисова Димитрова, Емил Димитров Василев, Пламен Василев Чардаклиев, Костадин Тодоров Петков, Радостин Маломиров Делибашев, Пламен Николов Гонков, Дита Татаров ООД, Мария Илкова Георгиева, СД ЦСКА Акционерите, Желко Велков Иванов, Георги Христов Пергелов, Емил Ненов, Калин Костов, Пламен Петров Петров, Георги Красимиров Кунев, Ваня Бойкова Благоева, Милен Димитров Анастасов, Робертино Симеонов, Валери Емилов Велинов, Борислав Нейков Атанасов, Георги Жани Донов, Антон Нколов Видински, Стефан Петров Кьосев, Пламен Данчев Здравков, Росен Василев Деянов, Росен Великов Колев, Красимир Петров Стойчев, Весела Стефанова Василева, Георги Кирчев Стоилов, Венелин Любомиров Кьосевски, Георги Светославов Димов, Румен Любомиров Аспарухов, Васил Василев Коцев, Иван Николаев Иванов, Веселин Георгиев Симеонов, Венцислав Савов Панайотов, Николай Станимиров Станчев, Цветомир Асенов Асенов, Антон Кръстев Георгиев, Станимир Пасков Гиздев, Георги Николов Харисков, Мартин Иванов Дойчев, Дашко Ралчев Ралчев, Петър Димитров Райков, Николай Иванов Божков, Емил Веселинов Иванов, Георги Михайлов Георгиев, Драгомир Ивалинов Иванов, Ангел Станиславов Симеонов, Иван Борисов Савов, Петър Георгиев Александров, Станислав Валериев Стефанов, Станимир Проданов Войчев, Росен Митрев Гълъбов, Владимир Александров Николов, Александър Кирилов Джолев, Йордан Младенов Кънчев, Христо Здравелинов Стоянов, Митко Георгиев Митев, Димитър Костадинов Щурков, Пламен Добринов Петков, Руслан Светозаров Димитров, Виктор Живков Вичев, Самуил Ненов Петканов, ЕТ Финконсулт 21- Данаил Попгеоргиев, Ирена Георгиева Кузманова, Веселин Дойчинов Ангелов, Александър Йорданов Йорданов, Любослав Митков Ванков, Иван Йорданов Мочев, Марина Тодорова Томова, Иван Стефанов Иванов, Цветомир Димитров Крушев, Димитър Славов Великов, Ивайло Живков Великов, Валентин Петков Петков, RoadRunners ЕООД, Иван Ангелов Христов, АК Атанасов и Иванов ДЗЗД, Борислав Любомилов Димитров, Йордан Иванов Шопов, Доброслав Стоилов Добрев, Николай Владимиров Стайков, Таньо Панев Бончев, Светлан Андреев Андреев, Костадин Ангелов Къдринов, Иван Христов Чомаков, Кольо Христов Колев, Илиян Георгиев Иванов, Тодор Илиев Дичев, Светослав Ботев Желязков, Пламен Иванчов Будинов, Винарска изба Свети Врач ООД, Актив ЕООД, Стоян Драгиев Колев, Добринка Генова, Ивайло Боюклиева, Стоян Иванов Крумов, Недка Денкова Христова, Красимир Димитров Марков, Светослав Георгиев Паунов, Цветан Петров Димитров, Тихомир Петьов Минчев, Алексей Вутов, Бранимир Стефчов Доковски, Цветанка Найденова Пешева, Илия Иванов, Иван Сотиров Билянов, Петър Красимиров Резашки, Стефан Георгиев, Владимир Костов Попов, Богдан Ивайлов Дуловски, Илия Иванов, Мариан Валентинов Нероев, Живко Георгиев Жеков, Деян Веселинов Маровски, Ангел Евтимов, Петър Венциславов Велчев, Transferwise LTD, Елви Мурад Ферад, Бойко Димов Иванов, Петя Захариева Христозова, Тодор Динев Терзиев, Станко Делчев Димитров, Петков Здравков Манчев, Светослав Христов Праматаров, Иван Николов Йорданов, Георги Миланов Тодоров, Александър Димитров Георгиев, Пламен Стоянов Братков, Радостин Марков Вълчев, Петко Николаев Пашов, Цветослав Йорданов Пенкьовски, Ивайло Димов Димов, Ангел Василев Маджаров, Петър Димитров Момчилов, Валери Цветанов Николов, Мирослав Светославов Вутев, Иво Боянов Колев, Емил Борисов Иванов, Минчо Цанев Бакалов, Драгомир Раяков Драганов, Любомир Стоянов Радиков, Мартин Атанасов Какалов, Живко Димитров Желев, Славчо Стоянов Недялков, Георги Атанасов Харизанов, Марин Маринов, Стоян Иванов Клинчев, Христо Методиев Дамянов, Димитър Петров Евтимов, Веселин Николов Михайлов, Иван Христов Калев, Младен Любенов Матев, Олег Александров Савов, Любомир Огнемиров Игнатов, Светослав Сашев Борисов, Веселин Огнянов Темелков, Цветан Иванов Дерменджиев, Венко Петров Караганчев, Иван Колев Малешков, Димитър Георгиев Еленков, Румен Димитров Рангелов, Кирил Крумов Златков, Борислав Атанасов Тасев, Пенко Янков Сотиров, Емилия Евгениева Крилчева, Красимир Павлов Георгиев, Георги Владимиров Вълков, Добромир Радоев Папазов, Красимир Петров Петров, Камен Николов Чапаров, Николай Стефанов Андреев, Калин Иванов Стойчев, Кирил Желязков Минев, Марина Тодорова Томова, Диян Веселинов Сивенов, Руси Георгиев Русев, Денислав Иляев Иванов, Тодор Николаев Иванов, Орлин Стоянов Георгиев, Иван Александров Малинов, Симеон Николаев Манов, Милтияди Панчев Попиванов, Ивайло Максимов Букурещлиев, Иван Стефанов Минин, Георги Икономов, Ивайло Петров Петров, Лазар Георгиев Алешанов, Милко Тодоров Марков, Людмил Игнатов Божинов, Надя Груп 81 ЕООД, Велизар Иванов Ненов, Бисер Тодоров Теофилов, Христо Петров Апостолов, Явор Митков Лазаров, Красимир Мирков Стоилков, Дилян Цветанов Начев, Атанас Пламенов Георгиев, Георги Шидеров Георгиев, Антон Иванов Чакъров, Теодор Пламенов Петковски, Павел Мирославов Патарински, Денис Красимиров, Георги Христов Узунов, Мирослав Стефков Иринков, Росен Рангелов Славов, Цветелин Кирилов Иванов, Даниела Димова Стоева, Данаил Валентинов Попгеоргиев, Румен Реза Мехраз, Деница Николова Терзиев, Николай Иванов Иванов, Диляна Стефанова Божкова, Владимир Бойчев Русимов, Венко Илиев Божков, Илия Симеонов Божков, Богдан Борислав Найденов, Емилия Райчева Савова, Момчил Димитров Пантелев, Христо Василев Узунов, Георги Петков Атанасов, Васил Бойчинов Конов, Румен Душков Станков, Ивайло Иванов Диков, Радослав Валентинов Евлогиев, Методи Стоянов Дерменджиев, Боян Иванов Чолтеев, Христо Петков Асенов, Иван Гаврилов Минков, Атанас Зимбилев, Ивайло Огнянов Стоянов, Андрей Чавдаров Андреев, Петър Викторов Христов, Мирослав Проданов Калудов, Валентин Валентинов Божинов, Ивайло Руменов Донков, Калин Кирилов Кукуров, Светломир Славчев Гаджанов, Иван Янков Мичев, Делчо Петров Тунчиев, Георги Зашев Панов, Димитър Тодоров Богданов, Домезе Александров Кръстев, Нефизе Селимова Исмаилова, Кристиан Радославов Христов, Велислав Руменов Мешков, д-р Александър Литов АППДМ-ИП ЕООД, Емил Антонов Славов, Светослав Томов Дилов, Катя Георгиева Самарджиева Тунтева, Стоян Чанков Атанасов, Борислав Витанов Петков, Симеон Маргаритов Маринов, Светослав Василев Пейчев, Красимир Георгиев Стоименов, Елена Николова Григорова, Елена Василева Тотева, Светлана Николаева Стойчев, Георги Каменов Георгиев, Даниел Валентинов Петров, Боряна Тенева Бобева, Галин Димитров Грозданов, Ангел Каменов Йорданов, Георги Христов Коршутов, Цветелин Маринов Цочев, Михаил Михаилов Тюфекчиев, Богдан Руменов Атанасов, Румен Неофитов Динчев, Димитър Иванов Митев, Линфорест ЕООД, Цветан Кирилов Антов, Милен Атанасов Пасков, Мирослав Росенов Моллов, Радослав Петров Радоев, Цветан Василев Радулов, Емил Стоев Русев, Александър Петров Трайков, Радослав Дончев Гергов, Моника Антонова Нинова, Йордан Георгиев Йорданов, Петър Василев Парапунов, Красимир Василев Георгиев, Михаил Петков Димитров, ЕТ д-р Диман Яков АИПППДМ, Костадин Тодоров Петков, Георги Макариев Петров, Петър Иванов Димитров, Красимир Димитров Патев, Крум Емилов Стефанов, Добромир Христов Маринов, Георги Красимиров Буковски, Красимир Василев Кирилов, Росен Геров Геров, Емил Зарков Башев, Мартин Александров Николов, Янис Георгиев Паунов, Неделина Стефанова Куманова, Светлана Михайлова 89 ЕООД, Емил Василев Кирилов, Петьо Борисов Костадинов, Аспарух Херберт Костов, Ирина Стоянова Николова, Пеньо Павлов Шивачев, Николай Венцислав Беров, Трендафил Колев Колев, Пламен Атанасов Георгиев, Ивайло Вагенщайн Русинов, Станимир Добринов Михайлов, Красимир Богомилов Атанасов, Петър Макариев Иванов, Кирил Методиев Божурски, Димитър Георгиев Панайотов, Калоян Ангелов Илиев, Вили Георгиев Вълов, Теодор Иванов Вутков, Емексим ЕООД, Станимир Калчев, Симеон Иванов Стоев, Александър Светославов Димов, Стефан Тодоров Стоянов, Пламен Крумов Григоров, Илия Здравков Бачев, Валери Чанев Тотев, Димитрина Николаева Карагюлева, Атанас Стойчев Гаганелов, Мирослав Върбанов Занев, Милко Петков Николов, Емил Иванов Евстатиев, Борислав Христов Григоров, Румен Михайлов Михайлов, Петър Руменов Сакалиев, Валери Кръстев Николов, Никола Найденов Чомбашлиев, Гаврил Иванов Цветанов, Стоян Любенов Атанасов, Христо Николов Христов, Иван Танев Тончев, Нино Чанев, Христо Василев Янчев, Пламен Василев Сотиров, Лиляна Г. Костадинова-Маркова, Иво Панайотов Стоянов, Станислав Воденичаров, Юрий Велчев Стоянов, Илия Василев Илиев, Любомир Митрев Гълъбов, Стоян Асенов Грънчаров, Евгени Господинов, Георги Иванов, Лъчезар Емилов Цветков, Иво Душков Душков, Радослав Борисов Радославов, Румен Христов, Боян Илиев Чолаков, Марин Тошков Пешев, Георги Богданов Островски, Георги Цветков Николов, Хр. Б. Антонов, Стела Николаева Вълкова, Руслан Захаринов Комсалов, Димитър Пенчев Димитров, Венелин Милев, Денислав Йотов Димитров, Андрей Димов, Асен Красимиров Бояджиев, Милен Христов Методиев, Милен Димитров Стамов, Стефан Димитров Арабаджиев, Иван Петров Илиев, Валери Павлов, Николай Николов Куманов, Денчо Милков Гугутков, Михаела Михайлова, Веселин Николаев Маринов, Константин Руменов Йовчев, Куманов, ATANASOV GEO, Румен Богданов Атанасов, Бистра Илиева Петрова, Даниел Георгиев Димитров, Николчо Иванов Николчев, Йордан Иванов Стоянов, Антон Кръстев Георгиев, Георги Костадинов Гюров, Илиян Димитров Илиев, Младен Михайлов Младенов, Венцислав Митков Василев, Стоян Терзийски, Цветан Владимиров Ненчев, Венцислав Митков Василев, Велислав Митков Василев, Теодор Петров Нунев, Мирослав Илиев Мицов, Стефан Дечков Саранеделчев, Евгени Ангелов Илиев, Михаил Михайлов Денчев, Кирил Георгиев Ганчев, Веселин Атанасов Петров, Янко Динков Стойчев, Христо Веселинов Радичев, Златко Колев Костадинов, Йордан Иванов Шопов, Мирослав Атанасов Иванов, Теодора Атанасова Атанасова, Армико ЕООД, Димитър Илиев Тачев, Петър Николаев Маринов, Валери Тренчев Владемиров, Александър Чудомиров Тодоров, Радослав Валентин Евлогиев, Петко Георгиев Цигов, Антон Валентинов Йовев, Илиан Огнянов Стефанов, Георги Димитров Еленков, Петьо Веселинов Прангов, Калин Костадинов Димитров, Костадин Георгиев Янев, Александър Ангелов Стоянов, Александър Йорданов Дражев, Александър Александров Александров, Борислав Миладинов Радев, Жоро Митев Костов, Ангел Георгиев Терзиев, Росен Стоянов Димов, Полимерсистем ЕООД, Николай Ангелов Колев, Васил Красимиров Куртев, Даниел Руменов Атанасов, Митко Лалев Иванов, Валери Николов Нечев, Юлиян Димитров ДИмитров, Цветан Георгиев Нанчев, Станислав Парашкевов Иванов, Станислав Воденичаров, Георги Савов, Костадин Стефанов Димов, Пламен Вангелов Владимиров, Андрей Цветанов Толовски, Пуйо Петков Пуев, Павел Василев Павлов, Данаил Руменов Първанов, Пламен Борисов Сарафов, Росен Николов Чачев, Николай Ангелов Рашков, Сдружение Червена чета Радецки, Милко Младенов Чаушев, Илиян Георгиев Атанасов, Даниел Николаев Йорданов, М. Асенов ЕТ МЛИ Цоловска, Даниел Георгиев, Тодор Калоянов Калоянов, Николай Василев Крачунов, Павлин Христов Витков, Чудомир Иванов Тодоров, Марио Георгиев Николов, Шибил Руменов Илиев, Ваньо Ботев Ботев, Божидар Кирилов Сърбев, Григор Недялков Младенов, Христо Тодоров Христов, Николай Асенов Иванов, Божидар Боянов Георгиев, Юлиян Андреев Петков, Чавдар Минчев Кръстев, Данаил Теодоров Петков, Михаил Михайлов Стоев, Валентин Славов Обретенов, Чавдар Миланов Миланов, Недко Димитров Недков, Иван Димитров Скабрин, Иво Стойков Георгиев, Любомир Митков Николчев, Николай Георгиев Занков, Красен Христов Илиев, Евгений Ангелов Димов, Лъчезар Лазаров Георгиев, Илия Любомиров Петров, Златко Любенов Дронков, Михаил Георгиев Борисов, Ванко Ангелов Илчев, Климент Александров Стоянов, Александър Малинов Вергинов, Бранимир Ивов Спасов, Красимир Стефанов Станев, Володя Чанев Нейков, Калин Орлинов Първанов, Димитър Михайлов Янев, Лъчезар Димитров Янев, Петър Милчев Петров, Станислав Атанасов Василев, Валери Иванов Минчев, Стефан Емилов Жлябинков, Людмил Александров Костадинов, Милен Славчев Заров, Йордан Кирилов Йочев, Александър Иванов Петканов, Славчо Рангелов Аспарухов, Евгений Петров Живков, Манол Анастасов Калмиев, Анастас Манолов Калмиев, Валентин Георгиев Александров, Христоз Кирилов Христозов, Христо Веселинов Генчев, Димитър Маринов Парлапански, Ивайло Кирилов Митов, Владислав Евелинов Иванов, Сергей Великов Великов, Виден Михайлов Паунов, Живко Георгиев Цирков, Иван Парашкевов Борисов, Венцислав Йорданов Вучев, Пламен Живков Живков, Стамо Василев Шаренков, Йордан Аспарухов Велков, Ангел Манолов Коцев, Чавдар Чавдаров Петрушев, Спас Георгиев Спасов, Росен Недков Сейреков, Владимир Ангелов Александров, Васил Методиев Илиев, Димитър Любенов Станоев, Любен Димитров Станоев