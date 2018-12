Бейзбол Атланта скалпира Маями след 7 точки в 1-вия (видео) 08 април 2015 | 09:34 0 0 0 2 0



В самото начало на мача атаката от щата Джорджия изстреля три единични и три двойни хита с общо 7 RBI и извади стартера на "марлините" Мат Лейтос (L 0-1) от игра още преди края на първата му защита с униформата на тима от родния му град. За 2/3 от 1-вия ининг привлеченият през зимата от Синсинати Редс питчер даде 2 бази за боли, 6 хита и 7 точки и записа най-краткия мач в 7-годишната си кариера в Мейджър лийг.







"Няма извинение за това, че оставих отбора си в такава дупка. Нито пък за това, че се изложих, хвърляйки топката само в средата на хоума. Направо е абсурдно", разкритикува се самият Лейтос, който според статистиката не успя да хвърли страйкаут за първи път в общо 154 мача във визитката си.



Андрелтон Симонс, Крис Джонсън, Камерън Мейбин и Фреди Фрийман вкараха по 2 точки за Атланта. Новото попълнение Ник Маркакис удари 2 хита, прибра един свой съотборник и сам отбеляза два пъти, а Ерик Йънг и Алберто Каяспо също допринесоха с по 1 RBI разгромната победа.







На възвишението за Брейвс започна Алекс Ууд (W 1-0), който бе максимално улеснен от ранния аванс и си тръгна като победител още след 5-ия ининг, след като разреши 2 точки от 4 хита и 3 разходки. И двете точки за домакините влязоха именно в затварянето на 5-ата част, когато Донован Солано изстреля троен хит с RBI и после влезе на хоума при аут по земя на Дий Гордън.







Маями Марлинс - Атланта Брейвс 2:12



ст. "Марлинс Парк"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

АТЛАНТА

7

0

0

0

0

0

1

0

4

12

14

0

МАЯМИ

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

5

0

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 7 АПРИЛ:



Американска лига



Тампа Бей Рейс - Балтимор Ориолс 5:6

Оукланд Атлетикс - Тексас Рейнджърс 1:3

Сиатъл Маринърс - Лос Анджелис Ейнджълс 0:2



Национална лига



Чикаго Къбс - Сейнт Луис Кардиналс отложен

Милуоки Бруърс - Колорадо Рокис 2:5

Аризона Дайъмъндбекс - Сан Франциско Джайънтс 7:6

Лос Анджелис Доджърс - Сан Диего Падрес 3:7





