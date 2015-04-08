Роналдо съветва: Въртете педали!

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Тайсън Фюри запя хит на Мадона (видео)
Британският боксьор Тайсън Фюри показа страхотно настроение след равния мач с Дионтей Уайлдър. Двамата се биха за титлата на WBC в Лос Анджелис, но не излъчиха победител, а Уайлдър запази пояса. @@@ Фюри обаче бе ...Виж още
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Булевард
Петте гола във вратата на Гранада и поредният подобрен рекорд върнаха доброто настроение на звездата на Реал (Мадрид) Кристиано Роналдо. Португалският ас зарадва феновете си в социалните мрежи като публикува своя снимка по къси панталонки и велосипед, който се кани да подкара.
"Упражнявайте се, колкото е възможно по-често. Полезно е за тялото и ума!", написа Роналдо, който е известен със стриктния си режим и граничещо до маниакалност старание в тренировките.
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(Гост) 39
отговор
ще послушам бог крищиану и ще стана педал Рейтинг: 1 0
(Гост) 38
отговор
Спортал пак избухната със заглавие ахахахахахха Рейтинг: 4 1
(Гост) 37
отговор
Къде сте бе, малки завистливи капути. Педал, медал.... Той си прави каквото иска, с който си иска, когато го поиска. Мега богат, нечувано известен, титаничен футболист. А вие кои сте, че не разбрах!?! Рейтинг: 2 4
(Гост)
АЗ СЪМ ПЕДЕРАСТ, КОЙТО НЕ ОБИЧА ДА СЕ КЪПЕ, НО ЗА СМЕТКА НА ТОВА ОБИЧА ДА БИЕ ЧАКИИ, ПРИЯТНО МИ Е ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ! Рейтинг: 5 2
(Гост) 36
отговор
Т.О.Т.А.Л.Е.Н Г.Е.Й! Рейтинг: 3 3
(Гост) 35
отговор
М.р.Ъ.с.Е.н П.е.Д.а.Л !! Рейтинг: 3 4
(Гост) 34
отговор
на малкия си пръст? Рейтинг: 2 4
(Гост) 33
отговор
С Удоволствие Помаци ще ти наклаждат Огньовете в АДА от, който няма НИКОГА да излезнеш! Невернико Прост! Рейтинг: 4 1
(Гост) 32
отговор
СЪВЕТ КАТО ОТ ПЕДЕРАС.....НЕ МЕРСИ ТИ СИ ГИ ВЪРТИ...ПЕДЕРАС ПЕДЕРАС ПЕДЕРАС.... Рейтинг: 5 6
(Гост) 31
отговор
по-добре ти да вьртиш педалите,отколкото педалите да вьртят теб хаха Рейтинг: 2 6
(Гост) 30
отговор
п.л.ѝ.й.а.с. п.л.ѝ.й.а.с. р.е.в.а.л. м.а.д.т.р.й.т., п.л.ѝ.й.а.с. п.л.ѝ.й.а.с. р.е.в.а.л. м.а.д.т.р.й.т., в.ф.о.м.н.о. к.о.у.л.ѝ.л.о., а.у.у.у.у., а.у.у.у.у. ?? Рейтинг: 3 7
(Гост) 29
отговор
prav si ;) haters gonna hate vi eba maikata i zavistlivite bulgari Рейтинг: 5 9
(Гост) 28
отговор
"Заври си шибаните съвети в шибания задник" :))) Рейтинг: 2 8
(Гост) 27
отговор
КАТО ГО ГЛЕДАМ ТОЗИ ГЕЛОСАНИЯ- ЯВНО ДОСТА ПЕДАЛИ ГО ВЪРТЯТ Рейтинг: 8 11
(Гост) 26
отговор
http://VisitsToMoney.com/index.php?refId=664458 Рейтинг: 0 3
(Гост) 25
отговор
Tova sa drehite na sina mu...:D:D:D Рейтинг: 2 7