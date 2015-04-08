Реал Мадрид Real Madrid

Реал Мадрид 2:0 Валенсия

последен:
01.12.2018

Уеска - Реал Мадрид

следващ:
09.12.2018

създаване: 1902г.
стадион: Сантиаго Бернабеу
президент: Флорентино Перес
треньор: Сантиаго Солари
web: Реал Мадрид

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Роналдо съветва: Въртете педали!

08 април 2015 | 05:27
Роналдо съветва: Въртете педали!
Петте гола във вратата на Гранада и поредният подобрен рекорд върнаха доброто настроение на звездата на Реал (Мадрид) Кристиано Роналдо. Португалският ас зарадва феновете си в социалните мрежи като публикува своя снимка по къси панталонки и велосипед, който се кани да подкара.

"Упражнявайте се, колкото е възможно по-често. Полезно е за тялото и ума!", написа Роналдо, който е известен със стриктния си режим и граничещо до маниакалност старание в тренировките.


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Спортни новини		 Прочетена 12754

Добави коментар ›› Коментари (39)

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анонимен
(Гост) 39
отговор
12 април 2015 | 00:31

ще послушам бог крищиану и ще стана педал Рейтинг: 1 0

ahahahaha
(Гост) 38
отговор
12 април 2015 | 11:01

Спортал пак избухната със заглавие ахахахахахха Рейтинг: 4 1

злостър
(Гост) 37
отговор
12 април 2015 | 11:01

Къде сте бе, малки завистливи капути. Педал, медал.... Той си прави каквото иска, с който си иска, когато го поиска. Мега богат, нечувано известен, титаничен футболист. А вие кои сте, че не разбрах!?! Рейтинг: 2 4

Фен на Миренясалия
(Гост)
12 април 2015 | 11:01

АЗ СЪМ ПЕДЕРАСТ, КОЙТО НЕ ОБИЧА ДА СЕ КЪПЕ, НО ЗА СМЕТКА НА ТОВА ОБИЧА ДА БИЕ ЧАКИИ, ПРИЯТНО МИ Е ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ! Рейтинг: 5 2

Фен на Leni(Leniveca)
(Гост) 36
отговор
12 април 2015 | 11:01

Т.О.Т.А.Л.Е.Н Г.Е.Й! Рейтинг: 3 3

Фен на боб с наденицa
(Гост) 35
отговор
12 април 2015 | 11:01

М.р.Ъ.с.Е.н П.е.Д.а.Л !! Рейтинг: 3 4

??
(Гост) 34
отговор
10 април 2015 | 11:08

на малкия си пръст? Рейтинг: 2 4

До Фен на Шуменско
(Гост) 33
отговор
10 април 2015 | 11:08

С Удоволствие Помаци ще ти наклаждат Огньовете в АДА от, който няма НИКОГА да излезнеш! Невернико Прост! Рейтинг: 4 1

ДА ИЗМЕТЕМ БАТКОВ ОТ ЛЕВС
(Гост) 32
отговор
12 април 2015 | 11:02

СЪВЕТ КАТО ОТ ПЕДЕРАС.....НЕ МЕРСИ ТИ СИ ГИ ВЪРТИ...ПЕДЕРАС ПЕДЕРАС ПЕДЕРАС.... Рейтинг: 5 6

1912
(Гост) 31
отговор
10 април 2015 | 11:09

по-добре ти да вьртиш педалите,отколкото педалите да вьртят теб хаха Рейтинг: 2 6

фен на правописа
(Гост) 30
отговор
10 април 2015 | 11:09

п.л.ѝ.й.а.с. п.л.ѝ.й.а.с. р.е.в.а.л. м.а.д.т.р.й.т., п.л.ѝ.й.а.с. п.л.ѝ.й.а.с. р.е.в.а.л. м.а.д.т.р.й.т., в.ф.о.м.н.о. к.о.у.л.ѝ.л.о., а.у.у.у.у., а.у.у.у.у. ?? Рейтинг: 3 7

do asd
(Гост) 29
отговор
12 април 2015 | 11:02

prav si ;) haters gonna hate vi eba maikata i zavistlivite bulgari Рейтинг: 5 9

Чък Норис
(Гост) 28
отговор
10 април 2015 | 11:09

"Заври си шибаните съвети в шибания задник" :))) Рейтинг: 2 8

гецата
(Гост) 27
отговор
12 април 2015 | 11:02

КАТО ГО ГЛЕДАМ ТОЗИ ГЕЛОСАНИЯ- ЯВНО ДОСТА ПЕДАЛИ ГО ВЪРТЯТ Рейтинг: 8 11

MG
(Гост) 26
отговор
10 април 2015 | 11:09

http://VisitsToMoney.com/index.php?refId=664458 Рейтинг: 0 3

beIN SPORTS
(Гост) 25
отговор
10 април 2015 | 11:09

Tova sa drehite na sina mu...:D:D:D Рейтинг: 2 7 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Георги Миланов: Животът ми не е приказка!
06 септември 2018

Когато Георги Миланов изрече фразата "Животът ми не е приказка", настръхнах. Трябваше да видите очите му. Нека е доста използван изразът, очите не лъжат. Личеше прокрадваща се гордост от всичко, което постигнал, а то не ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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