Местните момчета от Лион свалят звездите на ПСЖ от небето

Докато напрегнатата надпревара за титлата във Франция стига своя апогей, контрастът между претендентите Пари Сен Жермен и Лион все повече поразява. Основана на големи харчове амбиция срещу собствено произведен талант; популярни имена срещу неизвестни местни момчета; бърз път към успеха срещу методичен подход, основаващ се на откриването и изковаването на играчи в една от най-добрите европейски академии.

Изключително постижение е това, че след смяна на треньора и без похарчени пари преди началото на сезона Лион е само на точка зад ПСЖ при седем оставащи кръга. Докато парижкият клуб обхожда света, за да вземе големи световни имена като Златан Ибрахимович и Единсон Кавани, Лион поглежда по-близо до дома си.

Отборът на ПСЖ заедно с трите смени, спечелил с 3:2 срещу Марсилия в неделя, струваше 292 млн. евро. Този на Лион при съботната победа с 3:1 на гости на Гинган струваше 2,8 милиона, а половината от 14-те играчи бяха до 21-годишни. В титулярната единайсеторка имаше 9 собствени кадри, а такива бяха и трите смени.

Да го кажем по друг начин: този тим струваше 100 пъти по-малко от този на ПСЖ, в който имаше само един собствен кадър.

Академията на Лион е втора по успех в цяла Европа след тази на Барселона. Освен тези в настоящия състав на клуба, още 52 нейни момчета играят другаде: 38 са във водещите две френски лиги, а 14 са в чужбина, включително Карим Бензема (Реал Мадрид) и Лоик Реми (Челси).

Лион взема 70% от играчите си от местния югоизточен регион Рон-Алп: скаутите си поделят седем области, като така се подсигуряват срещу възможността най-добрите местни таланти да се отскубнат от мрежата им. Силни партньорства се оформят с аматьорските клубове, които ги отглеждат. Цели 12 футболисти от настоящия състав на Лион са от Рон-Алп. Мнозина от тях са ходили на училище заедно, тъй че когато достигнат до първия отбор, вече се разбират чудесно на и извън терена. Връзката е бетонирана.

Скаутите търсят специфични качества: отлична техника, бърза мисъл и нежелание за подаване назад – качества, които са ясно видими при най-добрите в тима: Александър Лаказет и Набил Фекир. “Винаги сме държали на идеята да играем печеливш футбол, но само с атакуващ стил и технични играчи”, каза за Франс Футбол” наскоро Жерар Боно, шеф на скаутите на клуба от 2003 г. насам.

Когато ПСЖ гостува на “Стад Жерлан” на 8 февруари, местните фенове изкараха знаме с надпис “'Le Made in Lyon vaut bien plus que vos millions” (“Етикетът Made in Lyon струва много повече от вашите милиони”). И захапването бе уместно.

Със състав с приблизителна стойност от 370 млн. евро ПСЖ би трябвало да е далеч напред след 31 кръга, но е бил на върха само след два кръга – този и предпоследния. Бавен старт и срамни поражения от слабаците Гинган и Бастия преди и след празниците сложиха прът в спиците на широко очаквания лек поход към трета поредна титла.

На парижани предстои полуфинал за Купата на Франция със Сент Етиен в сряда, следван от финал за Купата на лигата с Бастия в събота и първия четвъртфинал от Шампионската лига срещу Барселона четири дни по-късно. “Целта ни е да спечелим и четирите трофея – заяви президентът им Насер Ал-Келайфи. – С войниците, които имам в моя отбор, вярвам, че можем да го сторим.”

ПСЖ обаче изгуби в събота заради мускулни контузии двама ключови играчи – халфа Тиаго Мота и бразилеца Давид Луиж. Третият в таблицата Марсилия е на пет точки, а Монако ще е на същото разстояние, ако бие Монпелие във вторник. “Мисля, че битката ще е до самия край и много тежка”, коментира Ибрахимович. Той самият може да бъде наказан за до четири мача на дисциплинарно изслушване тази седмица заради пиперливия си коментар за френските съдии миналия месец.

Лион от своя страна може да направи големи пари това лято, като продаде големите си активи – Лаказет и Фекир, които имат общо 36 гола този сезон. Първият води и класацията за голмайсторите в Лига 1 с 24. И двамата пробиха в националния отбор, като 23-годишният Лаказет вкара наскоро първия си международен гол при победата с 2:0 над Дания, а 21-годишният Фекир показа проблясъци от своя талант при малките си появи срещу датчаните и Бразилия.

Единствените двама непроизведени в академията играчи в съботния тим на Лион – бековете Анри Бедимо и Муамаду Дабо, струваха общо 2,8 млн. евро, а тази сума можеше да се покачи, ако Йоан Гуркюф не страдаше отново от контузия.

Някога сочен за Новия Зидан, плеймейкърът струваше на клуба 26 млн. евро, а и 400 000 евро месечно като заплата, след като дойде от Бордо през август 2010 година. Този трансфер удари здраво Лион. В началото на миналия сезон бе взето решение при предишния треньор Реми Гард да се дава бърза писта на собствените юноши за дори по-светкавично изкачване от обичайното до първия отбор, защото просто нямаше друг избор.

Дълговете от строежа на новия стадион за 58 000 зрители, струващ 250 млн. евро и предвиден за отваряне идния сезон, както и някои надценени покупки от периода 2008-2010 изпразниха здраво джобовете на клуба.

ПСЖ завърши с 9 точки пред Монако миналия сезон и с 12 пред Марсилия по-миналия. През 2011/12 обаче пропиля преднина от 3 точки на средата на сезона, за да завърши на 3 зад шампиона Монпелие в една от най-големите изненади в историята на френския футбол. Сега местните момчета от Лион могат да поднесат и още една.