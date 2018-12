Спорт и бизнес Летящ старт за HTC One M9, Дойчин Боянов бе официален гост на премиерата 07 април 2015 | 14:14 0 0 0 1 3 Върховият One M9 събра на премиерата си легендарните покорители на Еверест Петя Колчева и Дойчин Боянов



Зрелищен танц във въздуха на удивителната височина от 67 м впечатли София за българската премиера на НТС One M9 - най-красивият и мощен смартфон, произвеждан от компанията до момента. Обединявайки най-доброто от своите два предшественика, флагманът One M9 е върховото постижение на компанията, предлагащ прелестен дизайн и богата функционалност.



Напълно в духа на своята неповторимост премиерата на технологичния катерач HTC One M9 се състоя на върха на една от емблематичните за столицата бизнес сгради, а легендарните български покорители на върхове Петя Колчева и Дойчин Боянов станаха първите негови притежатели в България. Юристът Петя Колчева е единствената българка, изкачила Еверест, а алпинистът Дойчин Боянов е посветил живота си на откриването и изкачването на върхове, на които не е стъпвал човешки крак. Той е първият българин, изкачил Еверест без кислород. Покорил е някои от най-трудните осем хилядници в света, а последното му завоевание са няколко неизкачвани върхове в Антарктида.







Селфи с One M9 на върха на 17-етажна сграда бе кулминацията в спиращото дъха шоу на единствената по рода си в света танцува трупа Канетикс. Небесните акробати представиха уникална смесица от сложни акробатични елементи, скокове, гимнастика и магическа хореография върху фасадата на Вертиго. Артистичен директор на проекта Канетикс и негов основател е Сирма Добрева, по-известна като „жената – каучук”, финалист в риалити формата „България търси талант”.



Върховата форма на доброто настроение по време на премиерата поддържаха Dj Cass – най-добрият DJ жена в България за последните две години и балет Нова, които наелектризираха публиката с танц с високотехнологични светещи костюми, вдъхновени от единствения по рода си смартфон в семейството на HTC One.



Знаковият и иновативен HTC One M9 бe представени лично от Андрей Станкевич, продуктов мениджър на HTC за Централна и Източна Европа. Той отличи изобилието от предимства на телефона, сред които зашеметяващия дизайн, невероятния звук на HTC BoomSound™ и забележителната 20 MP предна камера.



HTC One M9 обединява най-доброто от признатите HTC One M7 и HTC One M8 в зашеметяващ, емблематичен дизайн. Ясно изразените метални ръбове се съчетават перфектно с изящни извивки и му придават вид на класно бижу. Той е малък и удобен за хващане, корпусът е изработен от цяло парче метал и се отличава с изискан двуцветен дизайн и съвършена здравина. Този телефон е израз на личността на притежателя си, благодарение на новата функционалност HTC Sense™ 7, която дава контрол над всичко в неговия свят. Силно адаптивен и с интуиция към потребителя, HTC Themes го поставя в центъра на смартфон изживяване, което анализира любимите снимки и модифицира вида на често ползваните приложения, усещането, което носят, цветната гама и фона.







HTC One M9 е подготвен да обогати мобилния начин на живот. Отчитайки местоположението на потребителя, Sense 7 добавя най-полезните приложения към началната страница. С най-добрата камера, която можете да се носи в джоба си, този смартфон превръща правенето на красиви, креативни и забавни снимки в детска игра. Основната камера се отличава със забележителните 20 мегапиксела, които поставят акцент върху всяка извивка и сложен детайл, и сапфирени стъклени лещи, предпазващи от надраскване. Камерата снима също филми в резолюция 4К.



Най-хубавите моменти обикновено ни изненадват и спонтанността им не идва с най-доброто осветление. Задължителен спътник на импулсивното заснемане, HTC One M9 подхожда към ниско осветените кадри с мощна предна UltraPixel ™ камера. Динамичната автоматична експозиция и ултрапикселите улавят 300% повече светлина от стандартните камери и произвеждат по-контрастни, по-естествени и балансирани снимки при всякаква светлина.



HTC Sense 7, снабден със софтуера на HTC EYE™ Experience, прави създаването на креативни снимки лесно. Разполагайки с нови инструменти за редактиране като Shapes, Prismatic, Elements and Bokeh, приложението добавя по малко личен артистизъм към всяка снимка. Zoe™ сортира автоматично изображенията спрямо вашия музикалния вкус на своя притежател и дава възможност на неговите приятели да ремиксират колекцията му с техни снимки и да създадат споделени спомени от всеки момент.



Страхотното визуално изживяване заслужава звук, който да гарантира място на първия ред. HTC One M9 гарантира невероятен саундтрак от HTC BoomSound™. Характерните за семейството на HTC One двойни предни колонки тук се комбинират с 5.1-канален Dolby® Surround саунд и ви поставят в център на действието, като предлагат изключителен многоизмерен звук. Уникалната комбинация на HTC BoomSound, Dolby Audio и Qualcomm® Immersive Audio придава на музиката и филмите несъмненото усещане за HTC One M9.







Смартфоните бързо се превръщат в центъра на забавлението вкъщи и HTC Connect™ прави още по-силно удоволствието от мултимедийното изживяване. Движение с три пръста върху екрана свързва смартфона със съвместим телевизор или външни колони. Плейлистата на HTC Connect, интегрирана със смарт медийната платформа Qualcomm® AllPlay™ и безжичните медийни технологии на Blackfire Research™, позволява пренасочване на съдържание от смартфони към множество устройства за домашно развлечение. За цялостно смартфон - TV преживяване HTC One M9 идва с предварително инсталирано Peel® Smart Remote приложение. То мигновено ви свързва с концертите, които обичате, учи от вашите навици на гледане и превръща телефона ви във вашия личен TV пътеводител и дистанционно управление. Новият HTC One M9 е много повече от телефон - той става продължение на вашето аз.



Продажбите на HTC One M9 в България започват на 9 април 2015 г.



Повече информация за HTC One M9 можете да намерите на



Зрелищен танц във въздуха на удивителната височина от 67 м впечатли София за българската премиера на НТС One M9 - най-красивият и мощен смартфон, произвеждан от компанията до момента. Обединявайки най-доброто от своите два предшественика, флагманът One M9 е върховото постижение на компанията, предлагащ прелестен дизайн и богата функционалност.Напълно в духа на своята неповторимост премиерата на технологичния катерач HTC One M9 се състоя на върха на една от емблематичните за столицата бизнес сгради, а легендарните български покорители на върхове Петя Колчева и Дойчин Боянов станаха първите негови притежатели в България. Юристът Петя Колчева е единствената българка, изкачила Еверест, а алпинистът Дойчин Боянов е посветил живота си на откриването и изкачването на върхове, на които не е стъпвал човешки крак. Той е първият българин, изкачил Еверест без кислород. Покорил е някои от най-трудните осем хилядници в света, а последното му завоевание са няколко неизкачвани върхове в Антарктида.Селфи с One M9 на върха на 17-етажна сграда бе кулминацията в спиращото дъха шоу на единствената по рода си в света танцува трупа Канетикс. Небесните акробати представиха уникална смесица от сложни акробатични елементи, скокове, гимнастика и магическа хореография върху фасадата на Вертиго. Артистичен директор на проекта Канетикс и негов основател е Сирма Добрева, по-известна като „жената – каучук”, финалист в риалити формата „България търси талант”.Върховата форма на доброто настроение по време на премиерата поддържаха Dj Cass – най-добрият DJ жена в България за последните две години и балет Нова, които наелектризираха публиката с танц с високотехнологични светещи костюми, вдъхновени от единствения по рода си смартфон в семейството на HTC One.Знаковият и иновативен HTC One M9 бe представени лично от Андрей Станкевич, продуктов мениджър на HTC за Централна и Източна Европа. Той отличи изобилието от предимства на телефона, сред които зашеметяващия дизайн, невероятния звук на HTC BoomSound™ и забележителната 20 MP предна камера.HTC One M9 обединява най-доброто от признатите HTC One M7 и HTC One M8 в зашеметяващ, емблематичен дизайн. Ясно изразените метални ръбове се съчетават перфектно с изящни извивки и му придават вид на класно бижу. Той е малък и удобен за хващане, корпусът е изработен от цяло парче метал и се отличава с изискан двуцветен дизайн и съвършена здравина. Този телефон е израз на личността на притежателя си, благодарение на новата функционалност HTC Sense™ 7, която дава контрол над всичко в неговия свят. Силно адаптивен и с интуиция към потребителя, HTC Themes го поставя в центъра на смартфон изживяване, което анализира любимите снимки и модифицира вида на често ползваните приложения, усещането, което носят, цветната гама и фона.HTC One M9 е подготвен да обогати мобилния начин на живот. Отчитайки местоположението на потребителя, Sense 7 добавя най-полезните приложения към началната страница. С най-добрата камера, която можете да се носи в джоба си, този смартфон превръща правенето на красиви, креативни и забавни снимки в детска игра. Основната камера се отличава със забележителните 20 мегапиксела, които поставят акцент върху всяка извивка и сложен детайл, и сапфирени стъклени лещи, предпазващи от надраскване. Камерата снима също филми в резолюция 4К.Най-хубавите моменти обикновено ни изненадват и спонтанността им не идва с най-доброто осветление. Задължителен спътник на импулсивното заснемане, HTC One M9 подхожда към ниско осветените кадри с мощна предна UltraPixel ™ камера. Динамичната автоматична експозиция и ултрапикселите улавят 300% повече светлина от стандартните камери и произвеждат по-контрастни, по-естествени и балансирани снимки при всякаква светлина.HTC Sense 7, снабден със софтуера на HTC EYE™ Experience, прави създаването на креативни снимки лесно. Разполагайки с нови инструменти за редактиране като Shapes, Prismatic, Elements and Bokeh, приложението добавя по малко личен артистизъм към всяка снимка. Zoe™ сортира автоматично изображенията спрямо вашия музикалния вкус на своя притежател и дава възможност на неговите приятели да ремиксират колекцията му с техни снимки и да създадат споделени спомени от всеки момент.Страхотното визуално изживяване заслужава звук, който да гарантира място на първия ред. HTC One M9 гарантира невероятен саундтрак от HTC BoomSound™. Характерните за семейството на HTC One двойни предни колонки тук се комбинират с 5.1-канален Dolby® Surround саунд и ви поставят в център на действието, като предлагат изключителен многоизмерен звук. Уникалната комбинация на HTC BoomSound, Dolby Audio и Qualcomm® Immersive Audio придава на музиката и филмите несъмненото усещане за HTC One M9.Смартфоните бързо се превръщат в центъра на забавлението вкъщи и HTC Connect™ прави още по-силно удоволствието от мултимедийното изживяване. Движение с три пръста върху екрана свързва смартфона със съвместим телевизор или външни колони. Плейлистата на HTC Connect, интегрирана със смарт медийната платформа Qualcomm® AllPlay™ и безжичните медийни технологии на Blackfire Research™, позволява пренасочване на съдържание от смартфони към множество устройства за домашно развлечение. За цялостно смартфон - TV преживяване HTC One M9 идва с предварително инсталирано Peel® Smart Remote приложение. То мигновено ви свързва с концертите, които обичате, учи от вашите навици на гледане и превръща телефона ви във вашия личен TV пътеводител и дистанционно управление. Новият HTC One M9 е много повече от телефон - той става продължение на вашето аз.Продажбите на HTC One M9 в България започват на 9 април 2015 г.Повече информация за HTC One M9 можете да намерите на www.htc.com 0 0 0 1 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1878 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1