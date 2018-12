Бейзбол Ню Йорк посрещна А-Род с овации, Блу Джейс отнесе Янкис (видео) 07 април 2015 | 09:56 0 0 0 0 0



Въпреки изтърпяното 1-годишно допинг наказание А-Род бе посрещнат с преобладаващи овации от събралите се 48 469 зрители в Бронкс. Това очевидно му вдъхна допълнителна увереност и в първия си официален мач след 25 септември 2013 г. трикратният MVP в Американската лига удари 1 от 2 с единичен хит и база за боли.



"Трябва да призная, че се чувствах добре. Това е съвсем сигурно", сподели 39-годишният ветеран, който пое новата си роля на DH под №7 в списъка – най-ниската му позиция в атака след 1996 г., когато батира 8-и за Сиатъл Маринърс.







Обещаващата форма на Родригес обаче се оказа сред малкото оптимистични сигнали в нападението на "янките". Другият проблясък бе соло хоумрън на Брет Гарднър в 6-ия ининг, благодарение на който домакините отбелязаха почетната си точка.



Междувременно "сините сойки" успяха да нанесат тежки удари по звездния стартер Масахиро Танака (L 0-1), а после не простиха и на булпена. Решаващата атака на Торонто дойде в 3-тия ининг, не без помощта на третия бейзмен на Ню Йорк Чейс Хедли, опропастил рутинно хвърляне към първа при саможертвен бънт на Хосе Рейес и позволил на гостите да открият резултата.



Веднага след това Ръсел Мартин удари сингъл с 2 RBI срещу бившия си отбор, а по-късно в същото нападение Едуин Енкарнасион изстреля двоен хоумрън за 5:0. Последната точка отбеляза новобранецът Девон Травис, който в 7-ия ининг записа първия си хит в Мейджър лийг с хоумрън срещу риливъра на Янкис Чейсън Шрийв.







За останалото се погрижи най-младият питчер в деня на откриването в историята на Блу Джейс – Дрю Хъчисън (W 1-0). 24-годишният десничар ограничи домакините до едва 3 хита и 2 бази за боли за 6 ининга на възвишението, след което спокойно предаде топката на булпена. Мисията довършиха двама риливъри с комбиниран "ноу хитър" до края на мача.







Ню Йорк Янкис - Торонто Блу Джейс 1:6



ст. "Янки"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

ТОРОНТО

0

0

5

0

0

0

1

0

0

6

6

0

НЙ ЯНКИС

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

3

1

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 6 АПРИЛ:



Американска лига



Детройт Тайгърс - Минесота Туинс 4:0

Тампа Бей Рейс - Балтимор Ориолс 2:6

Канзас Сити Роялс - Чикаго Уайт Сокс 10:1

Сиатъл Маринърс - Лос Анджелис Ейнджълс 4:1

Хюстън Астрос - Кливланд Индиънс 2:0

Оукланд Атлетикс - Тексас Рейнджърс 8:0



Национална лига



Милуоки Бруърс - Колорадо Рокис 0:10

Вашингтон Нешънълс - Ню Йорк Метс 1:3

Маями Марлинс - Атланта Брейвс 1:2

Синсинати Редс - Питсбърг Пайрътс 5:2

Лос Анджелис Доджърс - Сан Диего Падрес 6:3

Аризона Дайъмъндбекс - Сан Франциско Джайънтс 4:5



Интерлига



Филаделфия Филис - Бостън Ред Сокс 0:8





Детройт Тайгърс - Минесота ТуинсТампа Бей Рейс - Балтимор ОриолсКанзас Сити Роялс - Чикаго Уайт СоксСиатъл Маринърс - Лос Анджелис ЕйнджълсХюстън Астрос - Кливланд ИндиънсОукланд Атлетикс - Тексас РейнджърсМилуоки Бруърс - Колорадо РокисВашингтон Нешънълс - Ню Йорк МетсМаями Марлинс - Атланта БрейвсСинсинати Редс - Питсбърг ПайрътсЛос Анджелис Доджърс - Сан Диего ПадресАризона Дайъмъндбекс - Сан Франциско ДжайънтсФиладелфия Филис - Бостън Ред Сокс

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

