Тенис Бекер: Роджър е с едно ниво над Рафа и Новак 06 април 2015 | 14:18



"Чичото на Рафа - Тони, го представи, когато беше на 15-16 години в Манакор. Оттогава следя внимателно кариерата му, която е впечатляваща, както и всичко, което той прави. Аз и цялото ми семейство му се възхищаваме" - сподели Бекер, но не скри, че симпатизира повече на Федерер. "Роджър притежава всичко. Ако не обичаше кортовете и играта толкова много, нямаше да спечели толкова трофеи. Финалът срещу Джокович на "Уимбълдън" миналата година беше може би най-красивият, който съм гледал. И все пак, Рафа и Новак имат да работят още доста, особено върху сервиса и волетата си, ако искат да достигнат неговото ниво" - каза още германецът.







"Моят идол беше Бьорн Борг. Гледах го пет пъти как печели "Уимбълдън" - единственият турнир, който даваха по германската телевизия. Той беше моят герой и исках да стана като него, въпреки че никога не съм си представял, че ще завоювам толкова титли - споделя Бекер и си спомня за първия си трофей от Откритото първенство на Великобритания. - Тогава станах от обикновен тенисист в непознат феномен на корта и това промени живота ми завинаги".



"Не бях тенисист с кой знае колко добра игра на краката или технически умения. Подобрявах тези неща с течение на годините. Гърбът ми беше много слаб и това означаваше, че съм бавен, но играех добре тактически. Използвах главата си повече от другите. Спомням си загубата от Пийт Сампрас на 1/4-финалите на "Уимбълдън" през 1997-а. Тогава на мрежата му казах: "Официално ти предавам ключовете от моя бивш дом, защото сега той е твой". Пийт беше най-добрият тенисист, срещу когото съм се изправял" - спомня си бившият номер едно в света.







По повод разликата в тениса от неговото време и настоящето, германецът каза: "Моето поколение се наслаждаваше повече на играта, защото всеки мач беше важен и можеше да срещнеш конкуренция в лицето на всеки. Няма никакъв спор - тенисът е най-голямата ми любов заедно със семейството ми".



За новото поколение тенисисти Бекер сподели: "Има група играчи, които чукат на вратата и мисля, че вече са близо до върха. Но все още има трима души, които са с една крачка пред тях".



