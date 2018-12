Спорт и бизнес Карат ще бъде медийна агенция на Мтел 06 април 2015 | 10:57 0 0 0 0 0 Карат е агенцията, избрана да работи по медийната стратегия на Мтел през 2015 година.



Телекомът финализира конкурса за обслужваща агенция, в който участие взеха пет международни агенции: Mindshare, Carat, Universal Media, Media S, OMD. Всяка от тях беше номинирана за участие на база на няколко ключови критерии, сред които оценка на качеството, конкурентоспособността, данни за оборота, клиентите и екипа на агенциите според класацията на изследователката компания RECMA*, специализирана в анализ на състоянието на медийните агенции в глобален и локален мащаб. В конкурса бяха поканени агенции с опит и възможност за ексклузивност за работа в сектора на телекомуникациите.



Конкурсът протече в два етапа, като до втори кръг бяха допуснати три агенции. Критериите за финална оценка, които са финансови и качествени, определиха международната агенция Карат като победител. Процесът по избор беше направен според вътрешните правила за тръжни процедури на доставчици, като включваше експерти от различни звена на Telekom Austria Group (TAG) – Виена, и



„За първи път в



Конкурсът беше проведен с помощта на световно признатия консултант в областта на медийното одитиране и експертиза при провеждането на конкурси за медийни агенции - Media Path Network.



„Конкурсът за избор на обслужваща медийна агенция на



* Research Company Evaluating the Media Agency Industry



Carat Bulgaria e част от глобалната комуникационна мрежа Dentsu Aegis Network и оперира на българския пазар от началото на 2012 година. За кратък период от време тя постигна сериозен успех на местния пазар, позиционирайки се като иновативна и високоефективна комуникационна агенция. Според годишния качествен доклад на RECMA – единствената компания, която дава оценка в глобален мащаб на всички медийни, дигитални и комуникационни агенции, Carat е в топ три на агенциите у нас. Основният фокус на компанията е стратегическото планиране на комуникациите, медия планиране и купуване, както и медия проучвания. Сред клиентите, които ползват нейните услуги, са Mondelez, LEGO, Philips, Adidas, Mattel и други. Основната цел на агенцията е да създава допълнителна стойност чрез ефективно управление на медия микса. Предимството на компанията при планирането на комуникациите се гради върху уникален за пазара инструмент - The Consumer Connection System. CCS e система за проучване на потребителските нагласи, чиято основна цел е да усъвършенства процеса на комуникационно планиране и да предоставя оптимални възможности за медиен микс спрямо нуждите на кампаниите.

