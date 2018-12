Бейзбол Сейнт Луис помрачи дебюта на Лестър за Къбс (видео) 06 април 2015 | 09:25 0 0 0 0 0



Лестър (L 0-1) пусна 8 хита и 3 точки и обезсмисли напълно първите си 6 страйкаута с униформата на "мечетата". И така вгорчи още една вечер в живота на свикналата да страда публика на ст. "Ригли Фийлд". Нощес 35 055 фенове се бяха събрали с надеждата да видят знамение за едно ново начало, но уви. "Факт е, че не можах да поработя достатъчно. Нищо не ми се получи", промълви 31-годишният левичар.







Мат Холидей допринесе с 2 RBI за победата на Кардиналс, след като откри резултата с единичен хит в 1-вия ининг и оформи крайния му вид с нов сингъл в 5-ия. Междувременно във 2-рия Мат Карпентър бе направил 2:0 също с единичен хит. Новата придобивка на "чинките" Джейсън Хейуорд пък батира 3 от 5 с два двойни хита и отбелязана точка.



За разлика от Лестър, стартерът на Сейнт Луис Адам Уейнрайт (W 1-0) започна новото първенство в обичайната си форма. 33-годишният десничар хвърли 6 страйкаута и допусна 5 хита без нито една точка за пълни 6 ининга на хълма. Трима риливъри след него изработиха по една чиста защита, като клоузърът Тревър Розентал (S 1) залости вратата с 3 страйкаута в 9-ия.











Чикаго Къбс - Сейнт Луис Кардиналс 0:3



ст. "Ригли Фийлд"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

СЕЙНТ ЛУИС

1

1

0

0

1

0

0

0

0

3

10

0

ЧИКАГО КЪБС

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 5

2

Дългоочакваният дебют на Джон Лестър за Чикаго Къбс се оказа пълен провал и донесе на тима единствено домакинска загуба в мача на откриването на новия сезон в МЛБ. Звездният питчер, привлечен през зимата с 6-годишен договор за $155 млн., бе свален от възвишението след само 4 ининга и 1/3, в които пое пълна отговорност за поражението с 0:3 срещу Сейнт Луис Кардиналс тази нощ.

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 145

