БГ Футбол "Four four two": Лудогорец е отборът на месеца - ако си мислите, че си купуват успехите, се лъжете 05 април 2015 | 15:01 0 0 0 1 37 Шампионът на България Лудогорец получи поредното си признание, след като бе определен за отбор на месеца от авторитетното списание "Four four two". В материала на Ник Мур се посочват вече известни за широката аудитория факти за орлите, пише "Меридиан мач".



Според автора техният възход е успял да разчупи двуполюсния модел на българския футбол Левски - ЦСКА, превръщайки ги в едва третия отбор в историята на страната с требъл. "Собственикът Кирил Домусчиев има състояние от 400 млн. паунда, но ако си мислите, че клуба си купува успехите, то се лъжете. Годишният бюджет на клуба е около 4 млн. паунда", се казва в материала.



Разбира се, не са пропуснати и вратарските умения на Козмин Моци в плейофа за влизане в Шампионската лига срещу Стяуа. В рубриката "Какво си казват в пъба?", английското списание пише изречение, което не се нуждае от коментар: "Гмурването на Кристиано Роналдо, след което Реал Мадрид изравни от дузпа в София, бе една от най-големите несправедливости в модерния футбол".

