Тео - лъвското сърце

Теодор Салпаров сбъдна поредната си мечта. Направи го пред 10 000 зрители в Берлин, където със Зенит (Казан) спечели Шампионската титла. Приключи сезона с руския гранд и с индивидуален приз за най-добро либеро.

"Не вярвах, че на 32 г. това ще ми се случи. Досега имах бронз и сребро. Накрая стигнах и до златото", сподели националът ни. За финала Теди си пусна брада, отглеждана няколко месеца. Беше се зарекъл, че ще се обръсне чак след като тимът му триумфира в Шампионската лига. Е, вдигна купата и я махна още в съблекалнята на "Макс Шмелинг Хале".

Салпаров премина малко изненадващо в Зенит, който е сочен за най-богатия волейболен клуб. В момента отборът е номер 1 в света и по организация, и по селекция. Бюджетът му само за чартъри е около 3-4 млн. евро. Тео имаше договор с френския АСЮЛ (Лион), но получи предложение от Владимир Алекно да смени контузения Алексей Вербов. Договорът му бе само за Шампионската лига и изтече с финала.

Салпаров безспорно е най-доброто либеро в България през последните години. На терена винаги е отдаден на макс и се бори като лъв за всяка топка. А когато го питат защо скача по вратовете на момчетата, откровено признава, че така им предава положителна енергия. Без него националният сякаш няма сърце.

Роден е в Габрово. Като малък тренира футбол в Янтра и Чардафон. Подвизава се като атакуващ халф и участва в държавните първенства. Майка му Тодорка Симеонова е била волейболистка и го насочва към любимия си спорт. На 14 г. се мести в София и го приемат в спортното училище с профил волейбол. Треньор от детството му е Стефан Христов, който има основна заслуга за изграждането му като състезател. Строг наставник с нетрадиционни методи.







"Имаше пръчка. Посини ми краката, за да се науча да посрещам", разказва Салпаров. Състезателната му кариера започва в школата на ЦСКА през 1995 г. А съдбата постоянно го свързва с Русия, където прави няколко сезона с Луч, Газпром и Динамо М. Със столичния гранд Теди постига едни от най-големите си успехи на клубно ниво, но и преживява най-голямото си разочарование, след като бе освободен година преди изтичане на своя договор. Говори се, че причината за това е отказът на Матей Казийски да остане в Москва.

Женен е за Бойка от 2006 г., също волейболистка. Среща ги Мария Тодорова - половинката на Владислав Тодоров - Сарата. Има син на име Георги. В дома им няма капитан. И двамата често спорят на различни теми. През пролетта на 2011 г. се контузи тежко и пропусна целия сезон с националния и на клубно ниво. Този момент от кариерата му е сред най-трудните, но ги превъзмогна с много воля. Теди е един от най-големите шегаджии и често разказва вицове. А ако трябва да изброим две любими за него неща, ще кажем - сармите и домашната баница на мама, както и песента "Take My Breath Away" на Берлин. На нея танцуват с Бойка първия си блус на сватбата.



Мария Димитрова, "Стандарт"



СНИМКИ: eventolive.it



ТОП 20 на ТЕОДОР САЛПАРОВ - ТУК!!!



ГАЛЕРИЯ от финала в ШЛ: ЗЕНИТ - РЕСОВИЯ 3:0 - ТУК!!!



ГАЛЕРИЯ от НАГРАЖДАВАНЕТО - ТУК!!!