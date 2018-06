Безплатно училище по уиндсърф за жени стартира утре с Vivatel

Водни спортове

За втора поредна година Vivatel подкрепя единственото безплатно училище по уиндсърф за жени у нас - Girls Go Surfing.



Инициативата ще се проведе от 29 юни до 1 юли на къмпинг ”Златна рибка”, който се намира на 3 км северно от град Созопол. Популярното в Европа и Австралия събитие се организира от една от водещите фирми за производство на сърф и фрийстайл облекла - Rip Curl, а съорганизатор на тридневната проява е сърф база "Сироко".



Идеята на организаторите е по време на тридневното събитие да бъдат обучени над 100 жени. Инициативата е част от международната програма Girls Go Surfing, по която към момента са се обучили над 10 000 жени в Португалия, Испания, Италия, Германия и Великобритания. Целта на инициативата е все повече дами да усетят тръпката на сърфа и свободата на този вид спорт.



"Girls Go Surfing се превърна в дългоочаквано събитие за всички дами, които искат да се запознаят с уиндсърфинга. Радваме, се че Vivatel застава зад едно толкова атрактивно събитие. Летните екстремни спортове вече имат много фенове в България и е важно да виждат в наше лице сериозен партньор", каза мениджърът немедийни комуникации на Vivatel Лора Ханджиева.



Обучението на дамите ще завърши със състезание между приелите предизвикателството млади спортистки. За всички тях са осигурени много награди от организаторите и генералния партньор

на събитието Vivatel.