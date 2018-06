Електронни спортове

На пресконференция в БТА на 26.06.07 г. бе официално анонсиран първия по рода си „Младежки фестивал на дигиталната култура и изкуства – Open Air Summer Festival’07”, за който вече се писа. Българска Федерация по Електронен Спорт (БФЕС), Hard Music and Sounds United (HMSU) и партньори откриват сезона с този интригуващ експеримент, разделен в три части: семинарна, състезателна и музикална.



На 6 и 7 юли в зала „Люмиер” на НДК ще се проведе серия от семинари, със свободен достъп, на тема „Малки и големи в модерното дигитално общество” и „Детето и компютърът”а паралелно с тях, на 7 юли в I-център, НДК, Българска Федерация по Електронен Спорт ще представи Националните финали на World Cyber Games 2007. Това е най-голямото и най-очакваното гейм предизвикателство на планетата, в което страната ни участва още от първото му издание през 2001г.



Освен компютърното състезание, организаторите на Open Air Summer Festival 07 подготвят изненадващи предложения за забавление! В купона са включени екстремни скейт демонстрации, графити фест, междуучилищно състезание по ориентиране, забавни игри за деца и родители като мятане на хард диск в цел, щафета с компютърни кутии, стрелба по CD, подреждане на клавиатура и др. Пикът на вечерта ще бъде грандиозното светлинно шоу и незабравимите фоерверки на фона на DJ парти.



Музикалната част на фестивала ще се състои от 6 до 8 юли в живописната местност над село Мало Бучино. В 40 часовия мело маратон на открито ще бъдат представени над 30 изпълнения на сцена, включително и 15 световно известни дръм енд бейс ди джеи от региона, Европа и света. На поляната ще има и състезание по визуализации, 50 метрова стена за графити, Piercing и Tattoo кът, различни спортни дейности на открито и още много... Водещите имена в програмата на двудневния нонстоп музикален маратон са Dj Syze - Defcom, Bassline Agency // USA; Evol Intent (Giganator) - Evol Intent / Renegade Hardware // USA; Dieselboy - Human Imprint // USA; Current Value - Tech Itch / Freak // Germany – Live; Aaron Spectre - Mashit / Rag & Bone / Death$ucker / Drumcorps // US / Germany - Live ; Fanu - Lightless / Subtitles // Finland; Dillinja - Valve // UK; Dj Hazard - True Playaz / Radius // UK; Dj Gvozd - Respect Family / Radio Record // RU; K-mi – Quality Beats // France; Disphonia - Funxion // Greece; Trg - Citrus / Infamous// Romania; Ilijche - MJM // Macedonia; DB - Flight Recordings // France.



Идеята е, при успешна реализация на фестивала, той да се превърне в традиционно мероприятие, което да се провежда целогодишно и да работи за подобряване на комуникацията между деца и родители, да предоставя и насърчава възможности за изява и обмен на добри практики между младите хора у нас.

Всички журналисти, които присъстваха на пресконференцията получиха специални подаръци от Plesio, Canyon и Persy.



снимка: Павлин Луканов, http://hardware-land.com/