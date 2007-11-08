Европейски футбол Всички трансфери в испанската Примера 08 ноември 2007 | 12:29 0 0 0 0 3 Сякаш вчера Реал Мадрид, Барселона и Севиля оспорваха до последно шампионската титла в испанската Примера, а куп тимове се бориха с нокти и зъби за мястото си в елита. Днес обаче погледите на всички са насочени към настоящия сезон и подсилването на съставите с оглед на преследването на различните амбиции. Летният трансферен прозорец вече затвори в 00 часа на 31 август и Sportal.bg Ви представя всички промени в испанските отбори през това дълго и горещо футболно лято. ОТБОР ПРИВЛЕЧЕНИ НАПУСНАЛИ АЛМЕРИЯ



Сисма, Видангоси (Виляреал; под наем), Хулио Дос Сантос (Байерн; под наем), Алваро Негредо (Реал М "Б"), Пулидо (Хетафе), Кобеньо (Севиля), Корона (Сарагоса), Наталио (Кастейон), Фелипе Мело (Сантандер), Айтор Лопес Рекарте и Хуанито (Реал Сосиедад), Хуан Мануел Ортис (Ехидо; СТ), Димас (Барселона "Б"), Диего Алвеш (Атлетико Минейро) Мичел (Херес), Алберто (Сеута), Майрата (Химнастик), Франсиско (Гранада 74; под наем), Вестервелд, Валерио, Де Палмас (Елче), Родри (Ла Коруня), Мена (Алавес), Лареа (Реал Сосиедад), Моло (Виляреал), Бермудо, Марк Франколи, Бермехо (Ехидо) АТЛЕТИК БИЛБАО



Хоакин Капарос (треньор), Асиер дел Орно (Валенсия; под наем), Давид Лопес (Осасуна; 6 млн.), Иняки Муньос (Осасуна; СТ), Айтор Осио (Севиля; 3 млн.), Горка Ираисос (Еспаньол; 4,5 млн.), Давид Куейяр (Химнастик; 0,45 млн.) Мане (треньор), Урсаис (Аякс; СТ), Сариеги (Панатинайкос), Хави Гонсалес, Итуриага (Саламанка), Лафуенте (Еспаньол), Тарантино (Алавес), Унай Алба (Еркулес) АТЛЕТИКО МАДРИД

Тиаго Мота (Барселона), Симао Саброза (Бенфика; 20 млн.), Диего Форлан (Виляреал; 21 млн.), Хосе Антонио Рейес (Арсенал; 13 млн.), Раул Гарсия (Осасуна; 12 млн.), Луис Гарсия (Ливърпул; 4 млн.), Клебер Сантана (Сантос; 6 млн.), Кристиан Абиати (Милан; под наем), Диего да Коща (Брага; 2 млн.) Люксен (Сарагоса), Саинос (Рекреативо), Браулио (Хетафе), Кощиня (Аталанта; СТ), Хакобо (Мускрон), Вара, Диего и Марио Суарес (Селта; под наем), Фернандо Торес (Ливърпул; 36 млн.), Мартин Петров (Ман Сити; 8 млн.), Гайети (Олимпиакос; 2,5 млн.), Габи (Сарагоса), Аскарате (АЕК), Молинеро (Майорка), Пичу (Ейбар) БАРСЕЛОНА



Тиери Анри (Арсенал; 24 млн.), Туре Яя (Монако; 9 млн.), Ерик Абидал (Лион; 15,8 млн.), Габриел Милито (Сарагоса; 17+3,5 млн.) Белети (Челси; 5,5 млн.), Жюли (Рома; 3+1,5 млн.), Макси Лопес (ФК Москва; 2 млн.), Мота (Атлетико), Ван Бронкхорст (Фейенорд; СТ), Савиола (Реал М; СТ) БЕТИС



Ектор Купер (треньор), Хосе Мари (Виляреал), Уилям Лима (Атлетико Минейро; 2,8 млн.), Рикардо (Спортинг Л; 3 млн.), Мариано Павоне (Естудиантес ЛП; 7 млн.), Марк Гонсалес (Ливърпул; 5 млн.), Марко Бабич (Леверкузен; СТ), Леандро Сомоса (Виляреал; под наем) Мигел Анхел (Леванте; под наем), Асунсао (Ал Аали; СТ), Роберт, Ромеро, Малдонадо (Химнастик; под наем), Бенхамин (Херес), Оскар Лопес (Химнастик), Дани и Контрерас (Кадис), Панкрат ВАЛЕНСИЯ



Мануел Фернандеш (Бенфика; 18 млн.), Никола Жигич (Сантандер; 17 млн.), Алексис Руано (Хетафе), Хавиер Арисменди (Атлетико/Ла Коруня; 6 млн.), Тимо Хилдебранд (Щутгарт), Хуан Мата (Реал М "Б"), Съни Съндей (Ехидо), Марко Канейра (Спортинг Лисабон; изтекъл наем), Иван Елгера (Реал М) Дел Орно (Атлетик; под наем), Фиоре (Мантова), Аяла (Виляреал; СТ), Тавано (Ливорно), Пайярдо (Хетафе), Регейро и Куро Торес (Мурсия), Уго Виана (Осасуна; под наем), Бютел и Сиси (Валядолид; под наем), Хорхе Лопес (Сантандер; СТ), Наваро (Майорка; под наем), Аарон Нигес (Херес; под наем) ВАЛЯДОЛИД



Алексис (Леванте), Хосе Хулиан де ла Куеста и Жонатан Сесма (Кадис; 1,8 млн.), Людовик Бютел и Сиси (Валенсия; под наем), Вивар Дорадо (Хетафе), Бартоломеу Огбече (Алавес; 0,2 млн.), Фабиан Естояноф (Ла Коруня), Диего Камачо (Леванте), Даниел Сифуентес (Реал Сосиедад) Хакобо (Нумансия), Чема, Гонсало Висенте, Марио Суарес (Атлетико "Б"), Точе, Манчев (Селта), Иван Ернандес (Спортинг) ВИЛЯРЕАЛ



Леонардо Сигали (Ланус), Анхел Лопес (Селта; 6 млн.), Джузепе Роси (Манчестър Юн.; 10 млн.), Рио Мавуба (Бордо; 7 млн.), Диего Лопес (Реал М; 6 млн.), Йон Дал Томасон (Щутгарт), Жоан Капдевила (Ла Коруня; СТ), Санти Касорла (Рекреативо; откупен обратно), Видангоси (Унион), Касерес (Дефенсор), Томане (Спортинг), Роберто Аяла (Валенсия; СТ), Диего Годин (Насионал Монтевидео) Хосе Мари (Бетис), Форлан (Атлетико; 21 млн.), Аяла (Сарагоса; 6 млн.), Лопес Вайехо (Сарагоса), Аруабарена (АЕК), Хосе Енрике (Нюкасъл Юнайтед), Кике Алварес, Барбоса, Касерес и Маркос (Рекреативо), Арсо (Мурсия), Пеня (Селта), Сомоса (Бетис; под наем), Видангоси (Алмерия; под наем), Такинарди ЕСПАНЬОЛ



Валдо (Осасуна; 1,6 млн.), Смилянич (Партизан), Клементе Родригес (Спартак М), Иняки Лафуенте (Атлетик Б), Плата (Малага), Касийя и Серхио Санчес (Реал М "Б"; изтекъл наем), Жонатан (Ехидо; изтекъл наем) Серхио Санчес (Сантандер; под наем), Ито (Кордоба), Пандиани (Осасуна), Робусте (Леванте; 0,5 млн.), Коща (Гремио; под наем), Феде (Химнастик), Хулиан Лопес (Севиля "Б), Биел, Веласко ЛА КОРУНЯ



Мигел Анхел Лотина (треньор), Андрес Гуардадо (Атлас, Мексико; 5,2 млн.), Лафита (Сарагоса), Айтами (Лас Палмас; 0,6 млн.), Ману и Хайро Алварес (Сп. Хихон), Марко Сторари (Милан; под наем); изтекъл наем: Сиско (Весиндарио), Родри (Алмерия), Рубен Кастро (Химнастик), Иван Карил (Паленсия), Пабло Амо (Рекреативо) Капарос (треньор), Андраде (Ювентус; 10 млн.), Арисменди (Атлетико/Валенсия; 6 млн.), Капдевила (Виляреал; СТ), Хуанма (Тенерифе), Естояноф (Валядолид), Душер (Сантандер), Макей (Весиндарио), Момо (Херес), Яго Иглесиас (Челси) ЛЕВАНТЕ



Мигел Анхел (Бетис; под наем), Кристиан Ригано (Месина), Шота Арвеладзе (АЗ Алкмаар), Савио (Реал Сосиедад; СТ), Хави Фуего (Сп. Хихон), Емилиано Викейра (Рекреативо), Давид Кастедо (Севиля), Алекс Хейхо (Херес), Куйович (Рода, Холандия), Чирило (АЕК), Педро Леон (Мурсия), Микел Робусте (Еспаньол; 0,5 млн.) Мейонг (Албасете), Алексис (Валядолид), Капо (Ювентус; изтекъл наем), Салва (Малага), Диего Камачо (Валядолид), Молина, Дею, Зе Мария, НДиайе и Нино (Тенерифе), Хави Родригес (Ферол) МАЙОРКА



Пиер Уебо (Осасуна), Борха Валеро (Реал М "Б"), Херман Лукс (Ривър Плейт), Молинеро (Атлетико), Пуга (Универсидад ЛП), Давид Наваро (Валенсия), Дани Гуиса (Хетафе; 5 млн.), Чори Кастро (Насионал Монтевидео) Пратс, Тристан (Ливорно), Макси Лопес (Барселона; изтекъл наем), Янкович (Палермо; 6 млн.), Рафита (Кастейон), Делибашич (Реал Сосиедад), Марти Креспи (Гранада 74) МУРСИЯ



Хуан Мовийя (Сарагоса; СТ), Фернандо Баяно (Селта), Хенок Гойтом (Удинезе; 3,1 млн.), Алваро Мехиа и Пабло Гарсия (Реал М), Марио Регейро и Куро Торес (Валенсия), Пако Гайярдо (Севиля), Кике де Лукас (Алавес), Сесар Арсо (Виляреал), Фабиан Карини (Интер), Иниго Велес (Ейбар), Матиас (Селта "Б"), Мадригал (Ла Коруня "Б") Тато (Сеута), Хуанми (Мурсия), Хуанма (Еркулес), Рамон Гонсалес и Пабло Руис (Херес), Аксиари (Кордоба), Капи (Лас Палмас), Самуел и Адриан Мартин (Херес), Ноел Уилямс (Елче), Начо Гаро (Алавес), Емерсон, Ледо, Аранда (Гранада 74) ОСАСУНА



Хави Гарсия (Реал М "Б"; 2,5 млн), Ярослав Плашил (Монако; 2,25 млн.), Дади (Беленензеш; 3,5 млн.), Валтер Пандиани (Еспаньол), Уго Виана (Валенсия; под наем), Николас Медина (Универсидад де Чиле), Хавиер Портийо (Химнастик), Ксавие Маргайрас (ФК Цюрих), Карлос Вела (Арсенал; под наем) Медина (Ейбар; под наем), Раул Гарсия (Атлетико; 12 млн.), Давид Лопес (Атлетик Б; 6 млн.), Карлос Куейяр (Глазгоу Рейнджърс; 3,5 млн.), Валдо (Еспаньол; 1,5 млн.), Саво Милошевич (СТ), Уебо (Майорка), Солдадо (Реал М), Муньос (Атлетик Б), Хуанлу, Фран Морено (Албасете), Ромео (Сан Лоренсо) РЕАЛ МАДРИД



Бернд Шустер (треньор), Ариен Робен (Челси; 35 млн.), Габриел Хайнце (Ман. Юнайтед; 12 млн.), Пепе (Порто; 30 млн.), Уесли Снайдер (Аякс; 25,5 млн.), Ройстън Дренте (Фейенорд; 14 млн.), Кристоф Метцелдер (Дортмунд; СТ), Хавиер Савиола (Барселона; СТ), Йежи Дудек (Ливърпул; СТ), изтекъл наем: Роберто Солдадо (Осасуна), Баптища (Арсенал), Балбоа (Сантандер) Фабио Капело (треньор), Бекъм (ЛА Галакси), Роберто Карлуш (Фенербахче), Елгера (Валенсия), Сисиньо (Рома; 9+1 млн.), Емерсон (Милан; 5 млн.), Диего Лопес (Виляреал; 6 млн.), Хави Гарсия (Осасуна; 2,5 млн.), Раул Браво (Олимпиакос), Де ла Ред (Хетафе), Гранеро (Хетафе; под наем), Павон (Сарагоса), Мехиа и Пабло Гарсия (Мурсия), Рейес (Арсенал; изтекъл наем), Касано (Сампдория; под наем), Адриан Гонсалес (Селта; под наем), Минямбрес РЕКРЕАТИВО

Виктор Муньос (треньор), Ерсен Мартин (Трабзонспор; 0,75 млн.), Хави Гереро (Селта; СТ), Хосе Игнасио Саинос (Атлетико), Жерард Лопес (Монако; СТ), Силвестр Варела и Карлош Мартинш (Спортинг Лисабон), Сорентино (АЕК), Бето (Бордо), Мариано Барбоса и Кике Алварес (Виляреал), Маркос Гарсия и Мартин Касерес (Виляреал; под наем), Хавиер Камуняс (Херес), Хосе Калво (Бока Хуниорс; под наем) Марселино Гарсия Торал (треньор), Чави Хименес (Албасете), Арсо, Лопес Вайехо и Касорла (Виляреал), Уче и Марио (Хетафе), Викейра (Леванте), Мерино (оттеглил се), Чели (Малага), Лаке САНТАНДЕР



Марселино Гарсия Торал (треньор), Мохамед Чите (Андерлехт), Дани Шетела (Кълъмбъс Крю), Сесар Навас (Малага; 0,3 млн.), Фабио Колторти (Грасхопър; 1,8 млн.), Браян Сармиенто (Естудиантес ЛП), Еби Смоларек (Дортмунд; 4,8 млн.), Серхио Санчес (Еспаньол; под наем), Алдо Душер (Ла Коруня; СТ), Хорхе Лопес (Валенсия; СТ), Давид Наваро (Валенсия; под наем), изтекъл наем: Айосе (Сиудад Мурсия), Самуел (Спортинг Хихон), Жонатан Вайе (Малага) Мигел Анхел Португал (треньор), Жигич (Валенсия; 17 млн.), Скалони (Лацио), Агансо (Алавес), Витоло (Селта; под наем), Пабло Алфаро (оттеглил се), Балбоа (Реал М; изтекъл наем), Мелу (Алмерия), Неру (Сп. Хихон), Кр. Алварес (Кордоба), Хуанхо (Севиля "Б"), Рубен (Селта), Матабуена САРАГОСА



Рикардо Оливейра (Милан; под наем), Хавиер Паредес (Хетафе; 2 млн.), Петер Люксен и Габи (Атлетико), Матузалем (Шахтьор Донецк), Франсиско Павон (Реал М), Хенерело (Химнастик; изтекъл наем) Габриел Милито (Барселона; 17,5+3 млн.), Евертон (Щутгарт; под наем), Пике (Манчестър Юнайтед; изтекъл наем), Арансабал и Сесар Хименес (оттеглили се), Мовийя (Мурсия; СТ), Корона (Алмерия), Лонгас (Тенерифе) СЕВИЛЯ



Аруна Коне (ПСВ Айндховен; 12,5 млн.), Москера (Пачука; 8 млн.), Том де Мул (Аякс; 5 млн.), Морган Де Санктис (Удинезе), Сейду Кейта (Ланс), Буларуз (Челси; под наем), изтекъл наем: Хесули (Реал Сосиедад) Осио (Атлетик Б; 3 млн.), Антонито (Херес), Кобеньо (Алмерия), Давид (Леванте), Гайярдо (Мурсия), Кепа (Хетафе; 3,5 млн.) ХЕТАФЕ



Михаел Лаудруп (треньор), Оскар Устари (Индепендиенте; 6 млн.), Кепа Бланко (Севиля; 3,5 млн.), Икечукву Уче и Марио (Рекреативо), Рубен де ла Ред (Реал Мадрид), Естебан Гранеро (Реал Мадрид; под наем), Браулио (Атлетико), Пайярдо (Валенсия), Пабло Ернандес (Кадис), Ката Диас (Бока Хуниорс), Синьорино (Нант) Шустер (треньор), Алексис (Валенсия), Гуиса (Майорка; 5 млн.), Паредес (Сарагоса; 2 млн.), Вивар Дорадо (Валядолид), Верпаковскис (Динамо Киев; изтекъл наем), Пулидо (Алмерия) *Забележка: Всички цени са в евро. Очаквайте промени до 1 септември. *Легенда: СТ - свободен трансфер. 0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 13776 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

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