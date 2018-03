Булевард Какво може да я побърка в теб 16 септември 2016 | 10:28 - Обновена 0 0 0 3 5



Хаос

Подреждането и хигиената са фиксидея на ужасно много дами. То може да си чист и спретнат, да си имаш установен ред на дрехите и вещите си, да се грижиш за вънния си вид и за състоянието на дома и колата си, но според нея си абсолютен мърляч. Трябва да се къпеш по 8 пъти на ден, да пускаш 3 перални, да чистиш с прахосмукачката през това време, като дори нямаш право иронично да си припяваш "I want to break free". Също, трябва да караш колата си два пъти седмично на автомивка + вътрешно почистване. Добре е и да се храниш с лигавник като бебе, защото има възможност някъде нещо да капне (не, че ти се е случвало пред нея, но си трябва).



Футбол

Футболът е най-ужасното нещо на света. Как може да отделяш толкова време да гледаш футбол, да играеш футбол и да говориш за футбол? Ами че тя не разбира нищо от футбол и това изобщо не ви е обща тема. А ти си длъжен да говориш само за неща, които я вълнуват. Пък и как така ще ходиш да направите редовното мачле с твоите хора и няма да си до нея, за да ѝ засвидетелстваш любов и непрестанно внимание.







Пиене

Алкохолът, твоят верен приятел, не е приятел и на нея. В смисъл, недопустимо е да пиеш около дамата си повече от 2-3 бири. Ако пък решиш да се отпуснеш и да удариш 4-5 големи уискита, настъпва апокалипсис. Ще ти е бясна, може даже да се врътне и маниерно да си тръгне. Да, това се слуъчва, дори ти и приятелите ти да сте убедени, че си много забавен, като пийнеш малко повече. Как да ѝ обясниш, че с алкохола я харесваш повече?



Не си емоционален

Тя плаче на филми, а ти не. Тя плаче, когато слуша тъжни песни, а ти не. Тя се разнежва, като види малки животни, а ти според нея си абсолютно дърво. Ако обаче решиш да се покажеш като емоционален, дори само за да я иронизираш, ще те обяви за женчо и лигльо. Затова си дръж на нормалното поведение, тя така и така все ще е недоволна от теб.







Компанията пред нея

С твоите хора се знаете от ужасно много време. Гаджетата се сменят, но приятелите остават и твоята знае това. А ти редовно излизаш само с коч-компанията на спорт или запивка, което нея я побърква. Защото не ѝ отделяш достатъчно време, как защо? Ако пък случайно решиш да прекарвате повече време заедно, това няма да я устройва, защото "има нужда от пространство".



Нейните приятелки

Ааа, тук е съвсем друго. Тя трябва да излиза с приятелките си по женски, когато си реши. А те до една са брутални кифли, има поне една-две отчайващо тъпи и със сигурност ѝ обясняват как не си за нея.







Храна

0 0 0 3 5 MEN UNITED Прочетена 2608

