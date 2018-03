Бейзбол Оптимизъм в Детройт за завръщането на Кабрера 19 февруари 2015 | 11:28 0 0 0 0 0 Звездата на бейзболния Детройт Тайгърс Мигел Кабрера напредва бързо във възстановяването си след претърпяната през есента операция на десния крак. От клуба разкриха, че първият бейзмен вече е получил разрешение от лекарите да хвърля и да батира и дори изразиха оптимизъм, че венецуелецът може да е готов за игра още в деня на откриването на новия сезон в МЛБ на 6 април.



"Чрез компютърна томография д-р Робърт Андерсън установи достатъчно прогрес в лечението и позволи на Мигел да започне някои ненатоварващи бейзболни упражнения, включително батиране и хвърляне. Впоследствие ще опита и леки бегови упражнения до постигането на пълно облекчение. Въпреки че все още няма конкретен график, Кабрера може да е готов за началото на сезон 2015", съобщиха от Детройт.



През октомври 31-годишният Кабрера се подложи на хирургическа процедура по отстраняване на шипове от десния глезен, но по време на операцията бе открита и фрактура в свода на ходилото, която наложи допълнителна терапия. През 2014 г. двукратният MVP в Американската лига изпитваше видими трудности при тичане по базите, но въпреки това завърши сезона с .313 коефициент на батиране, 25 хоумръна и 109 RBI в 159 мача за "тигрите".



