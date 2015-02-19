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Лудогорец Ludogorec

Лудогорец 3:1 Черно море

последен:
10.03.2018

Етър - Лудогорец

следващ:
18.03.2018

създаване: 1945г.
стадион: "Лудогорец Арена"
президент: Александър Александров
треньор: Димитър Димитров
web: Лудогорец / bgclubs.eu

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Станислав Ставров свири Лудогорец - Берое, Стефан Апостолов с наряд за Левски - Хасково

19 февруари 2015 | 11:09
Станислав Ставров свири Лудогорец - Берое, Стефан Апостолов с наряд за Левски - Хасково
Станислав Ставров бе назначен за главен рефер на 1/8-финалната среща реванш от турнира за купата на България между Лудогорец и Берое, която ще се играе на 22 февруари в Разград. Първият четвъртфинал между Левски и Хасково пък ще се ръководи от Стефан Апостолов.

Ето всички съдийски назначения в турнира за Купата:

1/4 ФИНАЛ
 
21.02.2015г. Събота 13:00ч.
ЧЕРНО МОРЕ /Вн/  -  ЛОКОМОТИВ /ГО/
 
МАРТИН  АЛЕКСАНДРОВ    МАРТИН АНГЕЛОВ    МЛАДЕН МАРИНОВ
4-ти СТЕФАН ПАВЛОВ
СН: ГЕОРГИ НАРЛЕВ
 
21.02.2015г. Събота 17:00ч.
ЛЕВСКИ /Сф/  -  ХАСКОВО /Хас/
 
СТЕФАН АПОСТОЛОВ    ИВАН ВЪЛЧЕВ    ВЕЛИСЛАВ МИЛЕНКОВ
4-ти ВИХРЕН МАНЕВ
СН: ЙОРДАН СТАЛЕВ
 
22.02.2015г. Неделя 12:30ч.
ЛОКОМОТИВ /Пд/  -  ЛОКОМОТИВ /Сф/
 
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ    АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ    МАРТИН ДИМИТРОВ
4-ти ТАСКО ТАСКОВ
СН: ЙОРДАН ИВАНОВ
 
1/8 ФИНАЛ
 
22.02.2015г. Неделя 15:30ч.
ЛУДОГОРЕЦ /Рз/  -  БЕРОЕ /Ст.З/
 
СТАНИСЛАВ СТАВРОВ   ГЕОРГИ ДОЙНОВ   ИЛИЯН КАПАРАШЕВ
4-ти ЦВЕТАН КРЪСТЕВ
СН: КОЛЬО ДАНЕВ

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Спортни новини		 Прочетена 1283

Добави коментар ›› Коментари (5)

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Иван
(Гост) 5
отговор
21 февруари 2015 | 21:27

хаха, мачът ще се излъчва само по платения канал Диема Спорт - е могат да си го гледат тогава - тея в апаратната. Кой е луд да плаща допълнително да гледа БГ първенството Рейтинг: 0 0

POPOVO
(Гост) 4
отговор
21 февруари 2015 | 17:18

жалко за берое домус докога щте дерибействаш Рейтинг: 2 0

НАФТА
(Гост) 3
отговор
20 февруари 2015 | 20:42

Марули готови ли сте за поемането в неделя Рейтинг: 2 1

LUDOGORETS
(Гост) 2
отговор
22 февруари 2015 | 16:00

МАИКАВИ СЕИБА БЕРОЕЦИ Рейтинг: 4 6

Ти си умен
(Гост)
20 февруари 2015 | 23:25

Ти си изключително умен. Достоен човек. Браво! Рейтинг: 0 0

Берое
(Гост) 1
отговор
22 февруари 2015 | 16:00

САМО БЕРОЕ АЛЕ АЛЕ Рейтинг: 6 6 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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