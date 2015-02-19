Станислав Ставров свири Лудогорец - Берое, Стефан Апостолов с наряд за Левски - Хасково

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Ето как Пол Погба отпразнува 25-ия си рожден ден
Полузащитникът Пол Погба помоли своите 6,9 млн. последователи във Фейсбук да му помогнат да отпразнува 25-ия си рожден ден, като дарят средства за благотворителност.Струващата 89 млн. паунда звезда на Манчестър Юнайтед ...Виж още
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БГ Футбол
Станислав Ставров бе назначен за главен рефер на 1/8-финалната среща реванш от турнира за купата на България между Лудогорец и Берое, която ще се играе на 22 февруари в Разград. Първият четвъртфинал между Левски и Хасково пък ще се ръководи от Стефан Апостолов.
Ето всички съдийски назначения в турнира за Купата:
1/4 ФИНАЛ
21.02.2015г. Събота 13:00ч.
ЧЕРНО МОРЕ /Вн/ - ЛОКОМОТИВ /ГО/
МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ МАРТИН АНГЕЛОВ МЛАДЕН МАРИНОВ
4-ти СТЕФАН ПАВЛОВ
СН: ГЕОРГИ НАРЛЕВ
21.02.2015г. Събота 17:00ч.
ЛЕВСКИ /Сф/ - ХАСКОВО /Хас/
СТЕФАН АПОСТОЛОВ ИВАН ВЪЛЧЕВ ВЕЛИСЛАВ МИЛЕНКОВ
4-ти ВИХРЕН МАНЕВ
СН: ЙОРДАН СТАЛЕВ
22.02.2015г. Неделя 12:30ч.
ЛОКОМОТИВ /Пд/ - ЛОКОМОТИВ /Сф/
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ МАРТИН ДИМИТРОВ
4-ти ТАСКО ТАСКОВ
СН: ЙОРДАН ИВАНОВ
1/8 ФИНАЛ
22.02.2015г. Неделя 15:30ч.
ЛУДОГОРЕЦ /Рз/ - БЕРОЕ /Ст.З/
СТАНИСЛАВ СТАВРОВ ГЕОРГИ ДОЙНОВ ИЛИЯН КАПАРАШЕВ
4-ти ЦВЕТАН КРЪСТЕВ
СН: КОЛЬО ДАНЕВ
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(Гост) 5
отговор
хаха, мачът ще се излъчва само по платения канал Диема Спорт - е могат да си го гледат тогава - тея в апаратната. Кой е луд да плаща допълнително да гледа БГ първенството Рейтинг: 0 0
(Гост) 4
отговор
жалко за берое домус докога щте дерибействаш Рейтинг: 2 0
(Гост) 3
отговор
Марули готови ли сте за поемането в неделя Рейтинг: 2 1
(Гост) 2
отговор
МАИКАВИ СЕИБА БЕРОЕЦИ Рейтинг: 4 6
(Гост)
Ти си изключително умен. Достоен човек. Браво! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
САМО БЕРОЕ АЛЕ АЛЕ Рейтинг: 6 6